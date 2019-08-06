США не представили фактов нарушения ДРСМД Россией, заявил Патрушев

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вашингтон не представил Москве ни одного факта якобы нарушения российской стороной Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), а свои собственные нарушения США обсуждать отказались, заявил в интервью российским СМИ секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Я не могу назвать ни одного факта (нарушения - ред.) или ни одного момента, который якобы они нам предъявили. Таких у нас не было", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ, отвечая на вопрос, представили ли России Соединенные Штаты доказательства нарушения Москвой договора.

"Мы с нашими американскими партнерами встречались - и я встречался с (помощником президента США по национальной безопасности Джоном) Болтоном, и президент (РФ Владимир Путин - ред.) его принимал, и мы об этом говорили. Никаких доказательств мы не получали", - добавил Патрушев.

По его словам, Вашингтону "нужен был повод для того, чтобы выйти из договора, и этот повод они нашли для себя, и для своих партнеров", когда же Москва попросила представить конкретные факты нарушений, то ответ был: "Вы сами знаете".

"Но мы не знаем. Мы не знаем, что мы нарушили, мы знаем, что нарушили американцы, и мы им эти три темы называли, они обозначались: это пусковые установки, это ракеты-мишени и беспилотные летательные аппараты. Но они отказывались обсуждать свои нарушения", - сказал Патрушев.