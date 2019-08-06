Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T15:03Z
https://ria.ru/20190806/1557218220.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153135/27/1531352756_0:100:3018:1798_1036x0_80_0_0_e59611616a15795b4339be30fe73b9b8.jpg
РИА Новости

США не представили фактов нарушения ДРСМД Россией, заявил Патрушев

15:03, 6 августа 2019
232
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вашингтон не представил Москве ни одного факта якобы нарушения российской стороной Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), а свои собственные нарушения США обсуждать отказались, заявил в интервью российским СМИ секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Я не могу назвать ни одного факта (нарушения - ред.) или ни одного момента, который якобы они нам предъявили. Таких у нас не было", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ, отвечая на вопрос, представили ли России Соединенные Штаты доказательства нарушения Москвой договора.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
5 августа, 16:50
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
"Мы с нашими американскими партнерами встречались - и я встречался с (помощником президента США по национальной безопасности Джоном) Болтоном, и президент (РФ Владимир Путин - ред.) его принимал, и мы об этом говорили. Никаких доказательств мы не получали", - добавил Патрушев.
По его словам, Вашингтону "нужен был повод для того, чтобы выйти из договора, и этот повод они нашли для себя, и для своих партнеров", когда же Москва попросила представить конкретные факты нарушений, то ответ был: "Вы сами знаете".
"Но мы не знаем. Мы не знаем, что мы нарушили, мы знаем, что нарушили американцы, и мы им эти три темы называли, они обозначались: это пусковые установки, это ракеты-мишени и беспилотные летательные аппараты. Но они отказывались обсуждать свои нарушения", - сказал Патрушев.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Ракетный комплекс Искандер-М
5 августа, 08:00
Конец ДРСМД: как угасают сверхдержавы
1120000
Обсудить 0
Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДНиколай ПатрушевРоссияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев назвал вступление Китая в новый договор вместо ДРСМД "нереальным"
РИА
Новости
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Россия призвала учесть арсеналы Англии и Франции в договоре на смену ДРСМД
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев объяснил, зачем США выходят из договоров об ограничении вооружений
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Россия не будет нигде размещать оружие первой, заявил Патрушев
Лента
новостей
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
Бибилов назвал причины обеспокоенности работой лаборатории Лугара в Грузии
Демонстрация ракеты 9М729 для военных атташе
Россия предлагала США осмотреть ракету 9М729 для спасения ДРСМД
Зал заседаний Европарламента в Страсбурге
В Европарламенте призвали провести переговоры по РСМД под эгидой ООН
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Южной Осетии назвал условия нормализации отношений с Грузией
Зенитный ракетный комплекс С-400
Турция надеется, что США не пожертвуют отношениями с ней из-за С-400
На улицах Пхеньяна
В КНДР прокомментировали учения США и Южной Кореи
Объект компании Укртранснафта
Украина не планирует полностью запрещать импорт нефтепродуктов из России
Здание посольства РФ в Эстонии
Посольство России оценило решение Эстонии по паспортам для жителей Донбасса
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп заявил, что США занимают очень прочную позицию в финансовом отношении
Электричка на Украине
В Киеве заявили о возобновлении движения электричек в Донбасс
Боец стреляет из переносного противотанкового ракетного комплекса Фагот во время тактических учений
В ЛНР прокомментировали назначение нового командующего операцией в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния