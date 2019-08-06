Порошенко всегда пересекал границу в соответствии с законом, заявили в БПП

КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко всегда пересекал границу в соответствии с законом, в том числе и когда летал на Мальдивы в 2018 году, заявили в его партии "Европейская солидарность".
Ранее бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил, что Госбюро расследований Украины возбудило дело против Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам. Позже Госбюро расследований подтвердило, что расследует дело о возможном незаконном пересечении границы Порошенко по поддельным документам.
Вчера, 13:24"Печальные перспективы". В Панаме возбудили уголовное дело на ПорошенкоВ Панаме возбуждено уголовное дело об отмывании денег бывшим президентом Украины Петром Порошенко, сообщили в Киеве. Специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik оценила перспективы этого и других уголовных дел против экс-президента.
"Во всех случаях, когда Петр Порошенко пересекал государственную границу, он делал это в полном соответствии с законом. Это также касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии во вторник.
В партии отмечают, что Портнова "ожидает большое разочарование", а поддельные документы "существуют только в его болезненном воображении".
В ответ на заявление Портнова о том, что правоохранители Панамы возбудили дело и проверяют возможное сокрытие доходов Порошенко, в политсиле заявили, что у экс-президента нет компаний в Панаме, и напомнили об ответственности за "информационный троллинг и спам".
Украинская передача "Схемы" в 2018 году опубликовала расследование о том, что Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивских островах. По данным журналистов, отдых ему обошелся по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Также уточнялось, что президент отдыхал под именем Mr. Petro Incognito. Порошенко заявил, что летал в отпуск на Мальдивские острова под своей фамилией и оплатил отдых из собственного счета в украинском банке, а во время отдыха продолжал выполнять обязанности главы украинского государства.