Порошенко всегда пересекал границу в соответствии с законом, заявили в БПП

КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко всегда пересекал границу в соответствии с законом, в том числе и когда летал на Мальдивы в 2018 году, заявили в его партии "Европейская солидарность".

Ранее бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил, что Госбюро расследований Украины возбудило дело против Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам. Позже Госбюро расследований подтвердило, что расследует дело о возможном незаконном пересечении границы Порошенко по поддельным документам.

"Во всех случаях, когда Петр Порошенко пересекал государственную границу, он делал это в полном соответствии с законом. Это также касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии во вторник.

В партии отмечают, что Портнова "ожидает большое разочарование", а поддельные документы "существуют только в его болезненном воображении".

В ответ на заявление Портнова о том, что правоохранители Панамы возбудили дело и проверяют возможное сокрытие доходов Порошенко, в политсиле заявили, что у экс-президента нет компаний в Панаме, и напомнили об ответственности за "информационный троллинг и спам".