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РИА Новости

Порошенко всегда пересекал границу в соответствии с законом, заявили в БПП

15:01, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко всегда пересекал границу в соответствии с законом, в том числе и когда летал на Мальдивы в 2018 году, заявили в его партии "Европейская солидарность".
Ранее бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил, что Госбюро расследований Украины возбудило дело против Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам. Позже Госбюро расследований подтвердило, что расследует дело о возможном незаконном пересечении границы Порошенко по поддельным документам.
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"Во всех случаях, когда Петр Порошенко пересекал государственную границу, он делал это в полном соответствии с законом. Это также касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии во вторник.
В партии отмечают, что Портнова "ожидает большое разочарование", а поддельные документы "существуют только в его болезненном воображении".
В ответ на заявление Портнова о том, что правоохранители Панамы возбудили дело и проверяют возможное сокрытие доходов Порошенко, в политсиле заявили, что у экс-президента нет компаний в Панаме, и напомнили об ответственности за "информационный троллинг и спам".
Украинская передача "Схемы" в 2018 году опубликовала расследование о том, что Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивских островах. По данным журналистов, отдых ему обошелся по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Также уточнялось, что президент отдыхал под именем Mr. Petro Incognito. Порошенко заявил, что летал в отпуск на Мальдивские острова под своей фамилией и оплатил отдых из собственного счета в украинском банке, а во время отдыха продолжал выполнять обязанности главы украинского государства.
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Петр ПорошенкоМальдивыУкраинаВ мире
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