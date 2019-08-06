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РИА Новости

Бибилов назвал причины обеспокоенности работой лаборатории Лугара в Грузии

15:01, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Южной Осетии Анатолий Бибилов
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 6 авг - РИА Новости. Власти и население Южной Осетии очень обеспокоены работой лаборатории Лугара в Грузии, именно с ней связывают появление в республике мраморного клопа, грузинам тоже стоит волноваться, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
"Конечно, мы обеспокоены работой лаборатории Лугара. Потому что появились болезни, которые нехарактерны для нашего региона, абсолютно нехарактерны. Недаром мы перекрывали границу, чтобы эта зараза не перешла к нам. Считаю, что мы очень правильно делали", - заявил президент журналистам.
В качестве примера он привел мраморного клопа, одновременно появившегося в Южной Осетии и Абхазии.
"Никогда у нас не было, например, мраморного клопа. Откуда он взялся? Его никогда не было", - отметил президент.
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Подозрительно и то, что в лабораторию не пускают специалистов, считает он.
"Самое главное - ведь специалистов не пускают в эти лаборатории. Тех же российских специалистов. Под брюхом России она находится, а российских специалистов не пускают, чтобы они посмотрели, что же там все-таки, какие опыты, над кем, почему и для чего проводятся", - считает президент.
"Без сомнения, очень нас это волнует. Опять-таки считаю, что очень сильно волноваться должно и население Грузии. Потому что могут быть эксперименты на территории, где они находятся, а может быть, и уже проводятся. Какие и для чего - можно только догадываться, и эти догадки не самые оптимистичные... мы обращаемся во все органы и международные инстанции", - отметил президент.
Весной этого года заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев на совещании в Цхинвале не исключил, что причиной распространения мраморного клопа может быть лаборатория Лугара под Тбилиси, и заявил о необходимости принять меры для борьбы с угрозами, исходящими от нее.
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Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.
В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями. В МИД РФ заявляли, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.
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Ситуация вокруг американской лаборатории в ГрузииЮжная ОсетияГрузияВ мире
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