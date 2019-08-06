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РИА Новости

Радиус опасной зоны под Ачинском, где гремели взрывы, могут сократить

15:00, 6 августа 2019
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© REUTERS / Dmitry DubВзрыв на военном складе под Ачинском
Взрыв на военном складе под Ачинском
© REUTERS / Dmitry Dub
КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Специалисты не прогнозируют новых взрывов на территории военного склада боеприпасов под Ачинском и рассматривают возможность сокращения радиуса опасной зоны с 15 до 7 километров, сообщает мэрия.
"В настоящее время рассматривается возможность сокращения радиуса, так называемой "красной зоны" с 15 до 7 км. Оснований для второй волны (детонации боеприпасов – ред.) нет, ситуация стабилизируется", - говорится в сообщении.
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По данным мэрии Ачинска, в настоящее время к работе проступили инженерные подразделения Минобороны РФ, готовится саперная служба, 60 специалистов которой во вторник прибыли к месту ЧС.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС. Во вторник Минобороны сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась.
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