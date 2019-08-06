Радиус опасной зоны под Ачинском, где гремели взрывы, могут сократить

КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Специалисты не прогнозируют новых взрывов на территории военного склада боеприпасов под Ачинском и рассматривают возможность сокращения радиуса опасной зоны с 15 до 7 километров, сообщает мэрия.

"В настоящее время рассматривается возможность сокращения радиуса, так называемой "красной зоны" с 15 до 7 км. Оснований для второй волны (детонации боеприпасов – ред.) нет, ситуация стабилизируется", - говорится в сообщении.

По данным мэрии Ачинска, в настоящее время к работе проступили инженерные подразделения Минобороны РФ, готовится саперная служба, 60 специалистов которой во вторник прибыли к месту ЧС.