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РИА Новости

Аэрофлот вошел в число глобальных авиакомпаний с лучшими напитками на борту

15:00, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот отмечен в числе глобальных авиакомпаний с лучшими напитками на борту по итогам престижного международного конкурса журнала Global Traveler. Российский перевозчик вошел в тройку мировых лидеров в категории "Лучшее шампанское в бизнес-классе на международных рейсах".
В гонке за приз в самом эксклюзивном сегменте сервиса в высоких классах обслуживания Аэрофлот обошел знаковых конкурентов – признанных лидеров мировой отрасли авиаперевозок.
Авторитетное американское издание о премиальных путешествиях Global Traveler проводит конкурс "Вина на крыле" в Нью-Йорке с 2004 года. По правилам конкурсанты представили на суд экспертов пять образцов вин — два красных, два белых и одно игристое или шампанское. В состав жюри вошли 23 профессионала отрасли: сомелье, владельцы винных магазинов и производители вина. Судьи оценивали каждый из образцов по результатам "слепой" дегустации.
Аэрофлот входит в число мировых лидеров по качеству сервиса и постоянно совершенствует уровень услуг на борту. Ведущий российский перевозчик недавно улучшил свою винную карту в классе Бизнес. Также в рамках сервисных новаций в классе Эконом на некоторых рейсах свыше 3 часов предлагается вино, а на рейсах от 6 часов — вино и пиво.
Первоклассное меню и ассортимент напитков на борту - сильное конкурентное преимущество Аэрофлота на глобальном рынке. Помимо заокеанского Global Traveler, в начале 2019 года это лидерство подтвердила победа на британской премии Cellars in the Sky.
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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