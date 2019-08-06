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РИА Новости
Пять лет со дня гибели Андрея Стенина

Траурная церемония на месте гибели Андрея Стенина

16:02, 6 августа 2019
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Пять лет назад при выполнении редакционного задания в Донбассе погиб фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Для людей он был не просто журналистом — через его фотографии люди получали надежду быть услышанными, значимыми и спасенными. Траурная церемония на месте гибели Андрея Стенина в пригороде Снежного в ДНР — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года, попав под обстрел украинских силовиков в окрестностях города Снежное.

Траурная церемония на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства Россия сегодня Андрея Стенина в пригороде Снежного в ДНР
1 из 10

Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года, попав под обстрел украинских силовиков в окрестностях города Снежное.

© РИА Новости / Игорь Маслов
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

За героизм, проявленный при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента России был посмертно представлен к Ордену Мужества.

Траурная церемония на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства Россия сегодня Андрея Стенина в пригороде Снежного в ДНР
2 из 10

За героизм, проявленный при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента России был посмертно представлен к Ордену Мужества.

© РИА Новости / Игорь Маслов
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Коллеги и друзья Андрея Стенина восхищались его способностью оказываться в эпицентре событий, ценили умение беспристрастно и честно передавать происходящее, уважали в нем журналиста и человека.

Участники траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства Россия сегодня Андрея Стенина
3 из 10

Коллеги и друзья Андрея Стенина восхищались его способностью оказываться в эпицентре событий, ценили умение беспристрастно и честно передавать происходящее, уважали в нем журналиста и человека.

© РИА Новости / Игорь Маслов
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Фотографии Стенина дважды получали приз на конкурсе "Серебряная камера", многократно использовались мировыми информационными агентствами, а в 2010 году фотокорреспондент стал лауреатом премии "Искра" за выполнение журналистского долга.

Девушка во время траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства Россия сегодня Андрея Стенина
4 из 10

Фотографии Стенина дважды получали приз на конкурсе "Серебряная камера", многократно использовались мировыми информационными агентствами, а в 2010 году фотокорреспондент стал лауреатом премии "Искра" за выполнение журналистского долга.

© РИА Новости / Игорь Маслов
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Главными героями для Андрея Стенина всегда оставались люди: неравнодушный к чужому горю, он стремился отразить события через лица и искренние эмоции простых граждан, ставших жертвами тех или иных обстоятельств.

Участники траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства Россия сегодня Андрея Стенина
5 из 10

Главными героями для Андрея Стенина всегда оставались люди: неравнодушный к чужому горю, он стремился отразить события через лица и искренние эмоции простых граждан, ставших жертвами тех или иных обстоятельств.

© РИА Новости / Игорь Маслов
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

По словам коллег, Стенин снимал "войну такой, какая она есть". Многие отмечали его журналистскую честность и высочайший профессионализм, с которым он подходил к работе.

Священнослужитель во время поминальной панихиды на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства Россия сегодня Андрея Стенина в пригороде Снежного в ДНР. 6 августа 2019
6 из 10

По словам коллег, Стенин снимал "войну такой, какая она есть". Многие отмечали его журналистскую честность и высочайший профессионализм, с которым он подходил к работе.

© РИА Новости / Игорь Маслов
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Андрея Стенина характеризуют как человека, "который просто выполнял свою работу": стараясь передать общее горе, а не вражду, о фотокорреспонденте вспоминают независимо от принадлежности к стороне конфликта — вспоминают как об истинном профессионале, умевшем быть незаметным и видеть самое важное.

Участники траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства Россия сегодня Андрея Стенина
7 из 10

Андрея Стенина характеризуют как человека, "который просто выполнял свою работу": стараясь передать общее горе, а не вражду, о фотокорреспонденте вспоминают независимо от принадлежности к стороне конфликта — вспоминают как об истинном профессионале, умевшем быть незаметным и видеть самое важное.

© РИА Новости / Игорь Маслов
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Андрей Стенин стал не первым журналистом, убитым за несколько месяцев в ходе украинского конфликта. Незадолго до его смерти в результате минометного обстрела погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

Участники траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства Россия сегодня Андрея Стенина в пригороде Снежного в ДНР
8 из 10

Андрей Стенин стал не первым журналистом, убитым за несколько месяцев в ходе украинского конфликта. Незадолго до его смерти в результате минометного обстрела погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

В 2014 году на месте гибели Андрея Стенина в Донбассе установили памятный крест, также в память о нем была открыта мемориальная доска на фасаде здания МИА "Россия сегодня", где он работал.

Участники траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства Россия сегодня Андрея Стенина
9 из 10

В 2014 году на месте гибели Андрея Стенина в Донбассе установили памятный крест, также в память о нем была открыта мемориальная доска на фасаде здания МИА "Россия сегодня", где он работал.

© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

С 2014 года МИА "Россия сегодня" проводит Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Для многих людей он стал возможностью поменять свою жизнь, подарил героям снимков надежду и стал еще одним памятником самому фотокорреспонденту.

Женщина у мемориального креста на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства Россия сегодня Андрея Стенина
10 из 10

С 2014 года МИА "Россия сегодня" проводит Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Для многих людей он стал возможностью поменять свою жизнь, подарил героям снимков надежду и стал еще одним памятником самому фотокорреспонденту.

© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
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Пять лет со дня гибели Андрея СтенинаГибель Андрея СтенинаАндрей СтенинФото
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