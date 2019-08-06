Траурная церемония на месте гибели Андрея Стенина

Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года, попав под обстрел украинских силовиков в окрестностях города Снежное.
Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года, попав под обстрел украинских силовиков в окрестностях города Снежное.
За героизм, проявленный при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента России был посмертно представлен к Ордену Мужества.
За героизм, проявленный при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента России был посмертно представлен к Ордену Мужества.
Коллеги и друзья Андрея Стенина восхищались его способностью оказываться в эпицентре событий, ценили умение беспристрастно и честно передавать происходящее, уважали в нем журналиста и человека.
Коллеги и друзья Андрея Стенина восхищались его способностью оказываться в эпицентре событий, ценили умение беспристрастно и честно передавать происходящее, уважали в нем журналиста и человека.
Фотографии Стенина дважды получали приз на конкурсе "Серебряная камера", многократно использовались мировыми информационными агентствами, а в 2010 году фотокорреспондент стал лауреатом премии "Искра" за выполнение журналистского долга.
Фотографии Стенина дважды получали приз на конкурсе "Серебряная камера", многократно использовались мировыми информационными агентствами, а в 2010 году фотокорреспондент стал лауреатом премии "Искра" за выполнение журналистского долга.
Главными героями для Андрея Стенина всегда оставались люди: неравнодушный к чужому горю, он стремился отразить события через лица и искренние эмоции простых граждан, ставших жертвами тех или иных обстоятельств.
Главными героями для Андрея Стенина всегда оставались люди: неравнодушный к чужому горю, он стремился отразить события через лица и искренние эмоции простых граждан, ставших жертвами тех или иных обстоятельств.
По словам коллег, Стенин снимал "войну такой, какая она есть". Многие отмечали его журналистскую честность и высочайший профессионализм, с которым он подходил к работе.
По словам коллег, Стенин снимал "войну такой, какая она есть". Многие отмечали его журналистскую честность и высочайший профессионализм, с которым он подходил к работе.
Андрея Стенина характеризуют как человека, "который просто выполнял свою работу": стараясь передать общее горе, а не вражду, о фотокорреспонденте вспоминают независимо от принадлежности к стороне конфликта — вспоминают как об истинном профессионале, умевшем быть незаметным и видеть самое важное.
Андрея Стенина характеризуют как человека, "который просто выполнял свою работу": стараясь передать общее горе, а не вражду, о фотокорреспонденте вспоминают независимо от принадлежности к стороне конфликта — вспоминают как об истинном профессионале, умевшем быть незаметным и видеть самое важное.
Андрей Стенин стал не первым журналистом, убитым за несколько месяцев в ходе украинского конфликта. Незадолго до его смерти в результате минометного обстрела погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.
Андрей Стенин стал не первым журналистом, убитым за несколько месяцев в ходе украинского конфликта. Незадолго до его смерти в результате минометного обстрела погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.
В 2014 году на месте гибели Андрея Стенина в Донбассе установили памятный крест, также в память о нем была открыта мемориальная доска на фасаде здания МИА "Россия сегодня", где он работал.
В 2014 году на месте гибели Андрея Стенина в Донбассе установили памятный крест, также в память о нем была открыта мемориальная доска на фасаде здания МИА "Россия сегодня", где он работал.
С 2014 года МИА "Россия сегодня" проводит Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Для многих людей он стал возможностью поменять свою жизнь, подарил героям снимков надежду и стал еще одним памятником самому фотокорреспонденту.
С 2014 года МИА "Россия сегодня" проводит Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Для многих людей он стал возможностью поменять свою жизнь, подарил героям снимков надежду и стал еще одним памятником самому фотокорреспонденту.