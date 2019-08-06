Пять лет назад при выполнении редакционного задания в Донбассе погиб фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Для людей он был не просто журналистом — через его фотографии люди получали надежду быть услышанными, значимыми и спасенными. Траурная церемония на месте гибели Андрея Стенина в пригороде Снежного в ДНР — в фотоленте Ria.ru.