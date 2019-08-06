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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК получил 19 жалоб от незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

14:53, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Центризбирком получил 19 жалоб от кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании рабочей группы по рассмотрению жалоб кандидатов.
"Но не все из них из группы так называемых независимых незарегистрированных кандидатов. Три жалобы с пропуском срока: сейчас мы с (Андреем) Бабушкиным выясняем, там сложная история, (Константинас) Янкаускас тоже пропустил срок и Ирина Витальевна Собянина", — отметила она.
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Сегодня рабочая группа рассматривает пять жалоб от незарегистрированных кандидатов: Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой, Любови Соболь, Александра Руденко и Екатерины Игнатовой.
Члены группы уже вынесли два решения. Так, она рекомендовала не удовлетворять жалобу самовыдвиженца Александра Руденко. После проверки Центризбирком посчитал достоверными 3900 подписей из предоставленных кандидатом, что недостаточно для регистрации. Кроме того, у Руденко возникли проблемы с заполнением необходимых справок.
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Также члены рабочей группы поддержали проект постановления ЦИК, оставляющего без удовлетворения жалобу Игнатовой. У кандидата возникли проблемы с нотариальным заверением данных сборщиков подписей, а также с заполнением справок.
Окончательное решение по жалобам Руденко и Игнатовой ЦИК примет на заседании в среду.
Ранее на заседании первого августа ЦИК отклонил жалобу Константина Лисицы, которому Мосгоризбирком отказал в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей избирателей, а Юлия Серебрянская свою жалобу по тому же поводу отозвала.
Еще четыре жалобы рабочая группа рассмотрит 8 августа: Ильи Яшина, Анастасии Брюхановой, Юлии Галяминой и Надежды Квачковой.
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На прошлой неделе Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации ряда кандидатов Мосгордуму, в том числе Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Большинство из них обжаловали это решение в ЦИК. Комиссия должна рассмотреть жалобы в течение десяти дней с момента поступления.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата: 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
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