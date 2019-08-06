Авиакомпания "Победа" назвала причину закрытия рейсов в Гюмри

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Причиной закрытия рейсов российской низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы в армянский Гюмри в зимнем расписании является недолив топлива в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Ранее о том, что лоукостер закрывает рейсы Москва-Гюмри из-за недолива топлива в армянском аэропорту, РИА Новости сообщил источник в авиакомпании. Он отметил, что в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. По словам источника, "Победа" неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться. Однако меры аэропорта недостаточны,и топливозаправщик продолжает практику недолива.

"Уже сегодня "Победа" закрыла продажи на зиму, потому что недолив топлива - это не недоразумение, а серьезная угроза безопасности. Мы рассчитываем точный объём топлива на конкретный маршрут. Представляете, если топлива не хватит в нештатной ситуации?", - сказала собеседница агентства.

"Если "Победа" и продолжит летать в Гюмри, то только в том случае, если получит четкие гарантии аэропорта о недопущении подобного в будущем и компенсации стоимости недолитого топлива", - добавила она.

Местные СМИ со ссылкой на конкретного представителя авиакомпании "Победа" ранее сообщили, что "Победа" продолжит осуществлять рейсы в Гюмри. Они отмечали, что недоразумение между перевозчиком и аэропортом было устранено, не уточняя, в чем заключалась его суть.

"Это, к сожалению, неправда. И у нас нет такого представителя", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Победы".