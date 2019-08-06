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РИА Новости

Авиакомпания "Победа" назвала причину закрытия рейсов в Гюмри

14:51, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
© РИА Новости / Максим Блинов
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Причиной закрытия рейсов российской низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы в армянский Гюмри в зимнем расписании является недолив топлива в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее о том, что лоукостер закрывает рейсы Москва-Гюмри из-за недолива топлива в армянском аэропорту, РИА Новости сообщил источник в авиакомпании. Он отметил, что в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. По словам источника, "Победа" неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться. Однако меры аэропорта недостаточны,и топливозаправщик продолжает практику недолива.
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Источник: погранслужба Внуково запретила вылет рейса "Победы" в Гюмри
"Уже сегодня "Победа" закрыла продажи на зиму, потому что недолив топлива - это не недоразумение, а серьезная угроза безопасности. Мы рассчитываем точный объём топлива на конкретный маршрут. Представляете, если топлива не хватит в нештатной ситуации?", - сказала собеседница агентства.
"Если "Победа" и продолжит летать в Гюмри, то только в том случае, если получит четкие гарантии аэропорта о недопущении подобного в будущем и компенсации стоимости недолитого топлива", - добавила она.
Местные СМИ со ссылкой на конкретного представителя авиакомпании "Победа" ранее сообщили, что "Победа" продолжит осуществлять рейсы в Гюмри. Они отмечали, что недоразумение между перевозчиком и аэропортом было устранено, не уточняя, в чем заключалась его суть.
"Это, к сожалению, неправда. И у нас нет такого представителя", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Победы".
"Победа" начала летать в Гюмри в 2016 году. Сейчас лоукостер осуществляет 10 рейсов в Гюмри в неделю, на зимний период компания планировала семь рейсов в неделю.
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Победа (авиакомпания)АэрофлотГюмриВ мире
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