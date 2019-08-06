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РИА Новости

В России IT-преступность за год выросла почти в полтора раза

14:46, 6 августа 2019
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© Depositphotos / pressmasterМужчина сидит за компьютером
Мужчина сидит за компьютером
© Depositphotos / pressmaster
Мужчина сидит за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Преступность в сфере высоких технологий в России по итогам первого полугодия выросла почти в 1,5 раза, свидетельствует статистика Генпрокуратуры.
В целом, за шесть месяцев в России зарегистрировали чуть более миллиона преступлений – на 1,9% больше, чем за первое полугодие 2018-го. Рост преступности отмечен в 55 регионах, снижение - в остальных 30.
Всплеск компьютерной преступности стал одной из самых заметных тенденций за этот период.
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"За первое полугодие 2019 года правоохранительные органы зарегистрировали 117 640 (+46,8 %) преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации", - говорится в релизе.
Больше половины преступлений, 57,8%, по-прежнему совершают рецидивисты. Каждое третье – в пьяном виде, но это меньше на 8,7%, чем годом ранее. На 8,9 % уменьшилась подростковая преступность.
Общий ущерб от преступности составил 303,7 миллиарда рублей - на 6,7 % меньше, чем за первую половину 2018-го.
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