В России IT-преступность за год выросла почти в полтора раза

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Преступность в сфере высоких технологий в России по итогам первого полугодия выросла почти в 1,5 раза, свидетельствует статистика Генпрокуратуры.

В целом, за шесть месяцев в России зарегистрировали чуть более миллиона преступлений – на 1,9% больше, чем за первое полугодие 2018-го. Рост преступности отмечен в 55 регионах, снижение - в остальных 30.

Всплеск компьютерной преступности стал одной из самых заметных тенденций за этот период.

"За первое полугодие 2019 года правоохранительные органы зарегистрировали 117 640 (+46,8 %) преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации", - говорится в релизе.

Больше половины преступлений, 57,8%, по-прежнему совершают рецидивисты. Каждое третье – в пьяном виде, но это меньше на 8,7%, чем годом ранее. На 8,9 % уменьшилась подростковая преступность.