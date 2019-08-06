Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Большом Московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей. Об этом . В Большом Московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей. Об этом Rambler News Service заявил адвокат Михаил Кузнецов, представляющий интересы цирка.

В декабре 2018 года Доренко в эфире своей программы "Подъем" на радиостанции "Говорит Москва" назвал гендиректора цирка Эдгарда Запашного звереубийцей, его коллег — живодерами-садистами, а цирк — пыточной. Кроме того, журналист рассказал, что ему якобы показали "обдолбанного медикаментами" тигра. После этого зрители стали возвращать купленные билеты.

Кузнецов отметил, что в заявлениях на возврат билетов люди "в той или иной редакции" ссылаются на передачу "Доренко против Запашных".

В апреле представители цирка подали в Арбитражный суд Москвы иск к радиостанции о защите деловой репутации. Истцы хотят взыскать с ее учредителя десять миллионов рублей. До смерти Доренко они собирались взыскать еще три миллиона лично с журналиста.