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РИА Новости

Суд в Москве отпустил под домашний арест майора ФСБ по делу о разбое

14:39, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного ранее по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, сообщила РИА Новости секретарь судья Валерия Гудзенко.
"Мера пресечения изменена на домашний арест до 11 ноября", — сказала секретарь. Карелина отпустили в зале суда.
По словам адвоката Максима Слюсаренко, следствие просило продлить содержание Карелина в СИЗО.
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В конце июля Слюсаренко сообщал, что доля Карелина от разбойного нападения составила 2 миллиона рублей, его клиентом и его родственниками "прикладываются все усилия, чтобы вернуть потерпевшему все деньги". Карелин был задержан в Крыму, доставлен в Москву и отправлен в СИЗО до 10 августа, а при обыске в жилище майора его дед добровольно отдал 1,3 миллиона рублей, следует из материалов, ранее оглашенных в суде.
По этому громкому делу пять сотрудников ФСБ находятся в СИЗО, еще двое - под домашним арестом. Оперативник Управления "К" СЭБ ФСБ России Александр Власов и старший прапорщик Хетаг Маргиев из спецподразделения "Альфа" написали явку с повинной и полностью признали вину. Ещё двое "альфовцев" Владимир Урусов и Роман Оболенский вину признают частично. Всего в разбойном нападении, по версии следствия, участвовали не менее девяти человек, среди них сотрудник территориального управления налоговой службы Дмитрий Чиквин.
Потерпевшим по делу о разбое является некий Юмаранов Александр Сергеевич, который "по расписке получил в долг 136 миллионов рублей". Эти деньги у него и были отобраны силовиками в банке "Металлург" на улице Ивана Бабушкина в Москве "под видом оперативных мероприятий".
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ФСБ РФМоскваРоссияПроисшествия
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