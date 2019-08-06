Суд в Москве отпустил под домашний арест майора ФСБ по делу о разбое

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного ранее по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, сообщила РИА Новости секретарь судья Валерия Гудзенко.

"Мера пресечения изменена на домашний арест до 11 ноября", — сказала секретарь. Карелина отпустили в зале суда.

По словам адвоката Максима Слюсаренко, следствие просило продлить содержание Карелина в СИЗО.

В конце июля Слюсаренко сообщал, что доля Карелина от разбойного нападения составила 2 миллиона рублей, его клиентом и его родственниками "прикладываются все усилия, чтобы вернуть потерпевшему все деньги". Карелин был задержан в Крыму, доставлен в Москву и отправлен в СИЗО до 10 августа, а при обыске в жилище майора его дед добровольно отдал 1,3 миллиона рублей, следует из материалов, ранее оглашенных в суде.

По этому громкому делу пять сотрудников ФСБ находятся в СИЗО, еще двое - под домашним арестом. Оперативник Управления "К" СЭБ ФСБ России Александр Власов и старший прапорщик Хетаг Маргиев из спецподразделения "Альфа" написали явку с повинной и полностью признали вину. Ещё двое "альфовцев" Владимир Урусов и Роман Оболенский вину признают частично. Всего в разбойном нападении, по версии следствия, участвовали не менее девяти человек, среди них сотрудник территориального управления налоговой службы Дмитрий Чиквин.