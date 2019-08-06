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РИА Новости

В партии Зеленского предложили построить стену на границе с Донбассом

14:38, 6 августа 2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский в интервью интернет-изданию "Страна.ua" предложил построить стену на границе с Донбассом.
По его словам, надо закончить войну и создать условия, чтобы люди захотели переехать на Украину. Одним из вариантов решения конфликта он назвал строительство стены.

"Ни от чего не отказываемся, а строим стену. Тридцать на тридцать, а посередине — "ничейная" земля", — приводит издание слова депутата.

В качестве примера он привел стену на границе Израиля и Палестины.
"Там на границе с Палестиной стоит бетонная стена метров двенадцать в длину и метра три в толщину. Фура заезжает в автоматизированный пункт пропуска. Палестинский водитель выходит из фуры, садится в такси и уезжает. Эту фуру протягивают по бетонному боксу на проверку: есть ли там оружие и металл", — рассказал Дубинский.
По его мнению, такое решение помогло бы "консервировать" конфликт на юго-востоке Украины.
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Так, в начале июля украинский президент поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе.
Добиваться прекращения огня новый глава государства намерен только на дипломатическом уровне. Конкретных шагов по урегулированию конфликта с момента инаугурации до сих пор не сделано.
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Популярные комментарии
Вообще-то стену необходимо построить вокруг нескольких западных областей Украины - и война сразу прекратится, и даже Европа вздохнет с облегчением.
6 августа, 15:24
Ширшов Святослав
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6 августа, 14:45
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