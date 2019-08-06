В партии Зеленского предложили построить стену на границе с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский в интервью интернет-изданию " Страна.ua " предложил построить стену на границе с Донбассом. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский в интервью интернет-изданию "" предложил построить стену на границе с Донбассом.

По его словам, надо закончить войну и создать условия, чтобы люди захотели переехать на Украину. Одним из вариантов решения конфликта он назвал строительство стены.

"Ни от чего не отказываемся, а строим стену. Тридцать на тридцать, а посередине — "ничейная" земля", — приводит издание слова депутата.

В качестве примера он привел стену на границе Израиля и Палестины.

"Там на границе с Палестиной стоит бетонная стена метров двенадцать в длину и метра три в толщину. Фура заезжает в автоматизированный пункт пропуска. Палестинский водитель выходит из фуры, садится в такси и уезжает. Эту фуру протягивают по бетонному боксу на проверку: есть ли там оружие и металл", — рассказал Дубинский.

По его мнению, такое решение помогло бы "консервировать" конфликт на юго-востоке Украины.

Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал остановить войну в Донбассе, однако с приходом к власти кардинально изменил риторику и стал призывать к "жестким ответам на провокации".

Так, в начале июля украинский президент поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе.