В России сократилось число убийств и покушений на убийство

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Количество убийств и покушений на убийства в РФ в первом полугодии 2019 года снизилось на 6,5% по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры во вторник.