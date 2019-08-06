В России сократилось число убийств и покушений на убийство

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Количество убийств и покушений на убийства в РФ в первом полугодии 2019 года снизилось на 6,5% по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры во вторник.
"По всей стране фиксируется тренд на снижение количества убийств и покушений на убийства. Их число сократилось на 6,5% (с 4577 до 4281)", - приводит ведомство статистику по итогам первых шести месяцев 2019 года.
По данным ГП РФ, аналогичная тенденция наблюдается по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - таких преступлений стало на 5,2% меньше (с 11 983 до 11 361).