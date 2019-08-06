Правительство подготовит программу реконструкции мостов в регионах

ГОРКИ, 6 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил членам правительства подготовить программу ремонта и реконструкции мостов в регионах, уделив внимание в первую очередь мостовым сооружениям, которые пострадали при ЧС.

Во вторник премьер провел заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. На совещании рассматривался ход реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Отдельная важная тема - это ремонт и реконструкция региональных и муниципальных мостов. Вместе с регионами правительству нужно разработать программу, определить источники финансирования", - сказал Медведев.

Он отметил, что программа должна быть сформирована на основе сведений от регионов о состоянии мостовых сооружений.

"Прошу эту работу не затягивать, тем более что в целом ряде регионов мосты оказались разрушены в результате стихийных бедствий, и на это нужно обратить внимание в первую очередь", - подчеркнул премьер.

В целом, по словам Медведева, за полгода фактической реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в регионах были определены участки, которые необходимо привести в нормативное состояние, все проекты согласованы с "Росавтодором" и утверждены.

"По целому ряду регионов работа развёрнута достаточно активная, считаю, что наиболее успешными практиками должны воспользоваться все регионы, в особенности те, где пока темпы работы отстают", - добавил премьер.

Он также отметил, что к настоящему времени в большинстве субъектов должна завершиться работа по заключению контрактов на ремонт и строительство дорог. Премьер попросил министра транспорта Евгений Дитриха доложить о том, как идёт работа в регионах, какие сложности возникают и кому нужно напомнить о том, что работать "надо быстро и эффективно".

При этом премьер сообщил, что в части реализации данного нацпроекта есть задержки и на федеральном уровне.

"Которые мы сегодня обсудим, по ним нужно ускорить работу и представить в правительство согласованные предложения в течение августа, чтобы учесть их при подготовке бюджета", - подчеркнул Медведев.