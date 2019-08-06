Эксперты рассказали о последствиях торговой войны между США и Китаем

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Обострение торговой войны между США и Китаем приведет к непредсказуемым последствиям прежде всего для самих этих стран, однако косвенные эффекты может испытать на себе и российская экономика, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с Сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк Китая (ЦБ) в понедельник опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Глава регулятора И Ган тогда заявил, что Китай не собирается делать курс юаня инструментом реагирования на торговый конфликт США, а волатильность курса нацвалюты вызвана внешними факторами неопределенности.

Минфин США в свою очередь включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявил, что обратится в ВТО. А Народный банк Китая предупредил, что это решение Штатов приведет к потрясениям на финансовом рынке и станет препятствием для восстановления мировой экономики.

Аргумент юань

Снижение курса юаня вполне может быть естественным экономическим процессом, полагает директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС Института международных исследований МГИМО МИД России Александр Лукин. Трудности в экономике Китая, по его мнению, стимулируются американскими торговыми санкциями, которые и опускают курс китайской валюты.

"То есть США, с одной стороны, давят на Китай, принимая разные высокие торговые тарифы, а с другой стороны - удивляются, почему падает курс юаня. США давно обвиняют Китай в занижении курса валюты для стимулирования экспорта, но это поиск предлогов, потому что в действительности это может быть естественным процессом", - отметил Лукин.

Ослабление юаня является одним из инструментов, который Китай сейчас впервые использовал для купирования негативных эффектов от американских пошлин, заявил руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев. "Важно понимать, что если бы Центробанк Китая не настолько вмешивался в монетарную политику и были бы сняты все ограничения на движения капитала, то курс был бы гораздо ниже", - отметил эксперт.

Он напомнил, что у Китая две противоречивые задачи в экономической политике. "С одной стороны, Китай должен поддерживать своих импортеров и тех, кто покупает что-то за юань, то есть наращивать внутренний спрос – им выгодней юань дорогой, с другой стороны – есть группа провинций, вклад которых в ВВП не очень большой, но это рабочие руки, 40-50 миллионов человек, живущих в моногородах, которые являются китайской экспортной машиной. Экспортерам, конечно, выгоден более дешевый юань. Сейчас, чтобы немного ударить по американским экспортерам, сделана такая символическая девальвация", - пояснил эксперт, напомнив, что объем китайского экспорта в США превышает импорт, так что пропорционально повышать пошлины Китай может только до определенного предела.

Комментируя возможность обращения США в ВТО, Габуев указал, что спор такого рода будет рассматриваться очень долго. "Доказать, что Китай именно манипулирует валютой, а не сделал курс чуть более рыночным, будет довольно сложно, особенно учитывая, что в 2016 году МВФ признал юань одной из валют, которые формируют специальные права заимствования, поэтому дело рассматриваться будет очень долго – торговая война, скорее всего, закончится раньше", - считает эксперт.

В свою очередь Лукин напомнил, что правила ВТО регламентируют тарифные вопросы, а не валютные. "То, что США грозятся обратиться в ВТО – просто смешно, потому что они первые нарушают все принципы ВТО, и Китай туда уже давно обращается по поводу введения США повышенных тарифов, которые противоречат принципам ВТО", - отметил он.

Война без победителей

Продолжение торговой войны между Китаем и США ведет к усилению негативных тенденций в мировой торговле, полагает Лукин.

"Если торговая война разрастется, это приведет к непредсказуемым последствиям и в Китае, и в США, где постепенно будут расти цены", - сказал эксперт, пояснив, что повышение пошлин вызывает удорожание китайского экспорта для США. "Если не покупать у Китая, а у других стран, то их товары тоже становятся дороже. Через год-два американские граждане почувствуют рост цен - и непонятно, как это скажется, например, на выборах", - считает Лукин.

По его мнению, серьезные последствия могут быть и для Китая, которому грозит сокращение производства и связанный с этим рост безработицы. "Поэтому все это весьма печально прежде всего для этих двух стран", - полагает эксперт.

В свою очередь Габуев допускает окончание торговой войны в 2020 году и связывает это с президентскими выборами в США. По его мнению, основным элементом сделки будут гарантированные обязательства покупать продукцию из тех штатов, которые Трампу важны для переизбрания – это, в частности, сельхозпродукция, медицинская техника и углеводороды.

"Я думаю, что Трампу выгоднее сейчас ситуацию увести в сторону некой эскалации, чтобы потом самому вмешаться и разрядить ее, подписав сделку прямо перед выборами и иметь возможность написать в Twitter, как он защитил интересы американских фермеров", - сказал эксперт. Однако он подчеркнул, что подписание какого-либо соглашения не означает, что закончится более широкая технологическая война, то есть ограничение китайских инвестиций и доступа китайских компаний к американским технологиям и так далее.

Эффекты для экономики России

Последствия торговой войны между Китаем и США для России пока не выглядят значительными, полагает Лукин. "Падение курса валюты стимулирует экспорт, то есть китайский экспорт в Россию может слегка вырасти. Хотя в прошлом году у нас впервые за долгое время был положительный торговый баланс с Китаем", - сказал он, напомнив, что курс рубля также ослабляется в последнее время, что компенсирует снижение юаня при взаимной торговле. Кроме того, по мнению эксперта, может увеличиться российский экспорт в Китай некоторых товаров, которые Китай отказывается покупать в США - например, сои.

Габуев же напомнил, что ЦБ РФ по итогам прошлого года закупил рекордное количество юаней в качестве резервов. "Понятно, что чем дальше будет развиваться торговая война, тем больше у китайских властей будет соблазн занижать курс юаня дальше. Соответственно, у нас будут немного обесцениваться резервы", - отметил эксперт.