Девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов.
''Мы боролись за каждый сантиметр''. Врачи ампутируют Аише правую руку
14:29, 6 августа 2019
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Врачи приняли решение ампутировать руку семилетней Аише Ажиговой, которую несколько месяцев истязали в семье родной тети в Ингушетии. Об этом заявили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президентом которого является известный педиатр и хирург Леонид Рошаль.