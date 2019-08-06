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РИА Новости

В ОП будут анализировать работу западных социальных медиа

14:29, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Общественной палатой РФ в Москве
Здание Общественной палатой РФ в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В сентябре начнет действовать рабочая группа Общественной палаты России по общественному контролю в интернете, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
По его словам, группа займется изучением западной практики регулирования интернета и разработает меры противодействия давлению западных социальных медиа на российские СМИ.

"Мы должны систематизировать всю западную практику по регулированию соцсетей и, систематизировав, предложить по итогам работы рабочей группы, что возможно было бы ввести у нас в стране", — сказал Малькевич.

Первое заседание рабочей группы состоится в начале сентября, Общественная палата готова сделать работу группы максимально открытой и прозрачной, добавил он.
"Политика двойных стандартов и безобразнейшая цензура — вот с чем мы постоянно сталкиваемся на западных интернет-площадках, и мы это так оставлять не должны. И если говорить более широко, то мы это видим и по отношению к российским СМИ на Западе, потому что их ресурсы проигрывают в конкурентной борьбе, и ничего другого они не могут предложить, кроме как оштрафовать или запретить российские СМИ, заблокировать аккаунты популярных писателей, публицистов, блогеров, телеведущих", — заявил Малькевич, слова которого приводятся на официальном сайте ОП РФ.
3 августа сервис YouTube несколько раз блокировал онлайн-трансляцию с несанкционированной акции в Москве, которую вели блогер Илиас Меркури и журналистка Леся Рябцева. Позднее они выразили недовольство политикой сервиса на своих страницах в социальных сетях. К ним также присоединился историк и политолог Армен Гаспарян.
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Александр МалькевичОбщественная палата РФОбщество
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