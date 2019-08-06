В ОП будут анализировать работу западных социальных медиа

"Мы должны систематизировать всю западную практику по регулированию соцсетей и, систематизировав, предложить по итогам работы рабочей группы, что возможно было бы ввести у нас в стране", — сказал Малькевич.

"Политика двойных стандартов и безобразнейшая цензура — вот с чем мы постоянно сталкиваемся на западных интернет-площадках, и мы это так оставлять не должны. И если говорить более широко, то мы это видим и по отношению к российским СМИ на Западе, потому что их ресурсы проигрывают в конкурентной борьбе, и ничего другого они не могут предложить, кроме как оштрафовать или запретить российские СМИ, заблокировать аккаунты популярных писателей, публицистов, блогеров, телеведущих", — заявил Малькевич, слова которого приводятся на официальном сайте ОП РФ.