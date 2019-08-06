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РИА Новости

РЖД открыли движение на участке в Красноярском крае после ЧП на складе

14:26, 6 августа 2019
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© REUTERS / Dmitry DubВзрыв на военном складе под Ачинском
Взрыв на военном складе под Ачинском
© REUTERS / Dmitry Dub
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. РЖД открыли движение поездов по участку Красноярской железной дороги (КрасЖД, филиал РЖД), ограниченное ранее из-за взрыва на складе боеприпасов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Участок Ачинск 2 – Назарово был закрыт для движения поездов в связи с чрезвычайной ситуацией в воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края (станция Улуй).
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"Шестого августа в 17.21 местного времени открыто движение поездов по участку Ачинск 2 – Назарово Красноярской железной дороги. Пассажирские поезда Москва – Абакан и Абакан – Москва следуют по КрасЖД по обычному расписанию", - сообщили в пресс-службе РЖД во вторник.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС. Во вторник Минобороны сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась.
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