РЖД открыли движение на участке в Красноярском крае после ЧП на складе

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. РЖД открыли движение поездов по участку Красноярской железной дороги (КрасЖД, филиал РЖД), ограниченное ранее из-за взрыва на складе боеприпасов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Участок Ачинск 2 – Назарово был закрыт для движения поездов в связи с чрезвычайной ситуацией в воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края (станция Улуй).

"Шестого августа в 17.21 местного времени открыто движение поездов по участку Ачинск 2 – Назарово Красноярской железной дороги. Пассажирские поезда Москва – Абакан и Абакан – Москва следуют по КрасЖД по обычному расписанию", - сообщили в пресс-службе РЖД во вторник.