МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.

Сервис отмечает, что в ночь со вторника на среду в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), курсы валют в системах бронирования изменятся, евро будет стоить 72,5 рубля. Текущий курс, по которому выписываются билеты, - 71 рубль за евро.

"Для расчета в системе бронирования применяется курс Центробанка России по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. В итоге авиабилеты за рубеж подорожают на 2% (на 1,5 рубля на каждый евро). То есть, на каждые 1000 евро стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 1500 рублей", - отмечают эксперты сервиса.

"Разницу заметят те, кто покупает авиабилет на дальнемагистральные рейсы. Например, в США или Юго-Восточную Азию", - говорится в сообщении.

"На стоимости авиабилетов по России изменение курса IATA не скажется, - сказал РИА Новости советник руководителя Ростуризма, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. – За последние два месяца это первая корректировка в большую сторону, поскольку курс рубля был стабилен".