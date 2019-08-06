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РИА Новости
Туризм

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают

14:29, 6 августа 2019
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© Fotolia / Kaspars GrinvaldsОнлайн покупка авиабилетов
Онлайн покупка авиабилетов
© Fotolia / Kaspars Grinvalds
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.
Сервис отмечает, что в ночь со вторника на среду в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), курсы валют в системах бронирования изменятся, евро будет стоить 72,5 рубля. Текущий курс, по которому выписываются билеты, - 71 рубль за евро.
"Для расчета в системе бронирования применяется курс Центробанка России по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. В итоге авиабилеты за рубеж подорожают на 2% (на 1,5 рубля на каждый евро). То есть, на каждые 1000 евро стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 1500 рублей", - отмечают эксперты сервиса.
"Разницу заметят те, кто покупает авиабилет на дальнемагистральные рейсы. Например, в США или Юго-Восточную Азию", - говорится в сообщении.
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"На стоимости авиабилетов по России изменение курса IATA не скажется, - сказал РИА Новости советник руководителя Ростуризма, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. – За последние два месяца это первая корректировка в большую сторону, поскольку курс рубля был стабилен".
Он подчеркнул, что на большинстве туристов, которые планировали летом отправиться за рубеж, подорожание не скажется, так как основная часть авиабилетов уже оплачена. "Это касается в первую очередь тех пассажиров, которые забронировали дорогостоящие билеты за границу, – подчеркнул эксперт. – Им имеет смысл выкупить их до 23:59 сегодняшнего дня".
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