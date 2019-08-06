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РИА Новости

Украина не планирует полностью запрещать импорт нефтепродуктов из России

14:24, 6 августа 2019
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© Фото : сайт компании "Укртранснафта"Объект компании "Укртранснафта"
Объект компании Укртранснафта
© Фото : сайт компании "Укртранснафта"
КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Украина не планирует полностью запрещать импорт нефтепродуктов из РФ, так как это может вызвать рост розничных цен, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Правительство Украины с 1 августа ввело спецпошлины на большинство российских товаров, в частности на дизельное топливо. Ряд его крупнейших импортеров заявили о намерении прекратить из-за этого поставки топлива из РФ. По словам Геруса, в результате ожидается снижение доли поставок дизтоплива из РФ с 45% до 25% в августе и до 10-15% в сентябре, но дефицита не будет - вырастут поставки из стран ЕС и Белоруссии.
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"Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом на сегодняшний день, потому что это будет таким квазиналогом для нашего потребителя и цена может вырасти, если мы сами такое решение примем", - сказал Герус на брифинге по итогам совещания об обеспечении энергобезопасности страны.
Вместе с тем он не исключил, что РФ может прибегнуть к таким мерам.
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"Мы понимаем, что Россия такое решение может принять, и она иногда дает разрешения, иногда не дает разрешения, иногда дает разрешения не на весь объем, потом увеличивает эти разрешения. То есть Россия ведет себя непрогнозируемо, нестабильно. И то, что мы хотим сделать разумными инструментами, - это уменьшить зависимость или увеличить диверсификацию украинского рынка", - заявил представитель Зеленского в кабмине.
По его словам, снижение доли РФ в поставках дизтоплива на Украину с нынешних 45% до 15-20% позволит обезопасить страну.
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