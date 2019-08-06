Кадыров объявил два выходных дня в Чечне в честь Курбан-байрама

ГРОЗНЫЙ, 6 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил два нерабочих дня в связи с празднованием одного из главных мусульманских праздников - Ид аль-адха (Курбан-байрам), сообщили РИА Новости в правительстве региона.

"Жители республики будут отдыхать 12-13 августа в связи с мусульманским праздником жертвоприношения", отметил собеседник агентства.

В муфтияте Чечни РИА Новости уточнили, что начало праздника в этом году приходится на 11 августа.