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РИА Новости

В КНДР прокомментировали учения США и Южной Кореи

14:22, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа улицах Пхеньяна
На улицах Пхеньяна
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На улицах Пхеньяна. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 6 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова. Совместные военные учения США и Южной Кореи могут привести к пересмотру уже предпринятых Северной Кореей шагов по денуклеаризации и лишь отдаляют возможность переговоров, заявил представитель КНДР на Конференции по разоружению в Женеве Чу Ён Чхоль.
"Мы уже несколько раз предупреждали, что совместные военные учения заблокируют прогресс, достигнутый на двустороннем уровне с РК и с США, а также заставят нас пересмотреть значительные шаги, которые мы уже предприняли. Не существует такого закона, при котором только моя страна должна быть связана обязательствами, тогда как вторая сторона свободно их не выполняет… Существующая ситуация значительно снижает наше желание выполнять соглашения с США и РК, а также оказывает влияние на перспективу диалога", - сказал он, выступая на Конференции по разоружению во вторник.
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По его словам, даже после всех состоявшихся встреч между лидерами США и КНДР Вашингтон совместно с Сеулом "продолжают проводить агрессивные военные учения, нацеленные против КНДР".
"Недавно, новые американские F-35А с технологией стелс были переброшены в Южную Корею, а стратегическая подводная лодка США "Оклахома Сити" прибыла в южнокорейский порт в Пусане. Тем временем США также продвигают свои планы по размещению стратегических разведывательных БПЛА "Global Hawk" в Южной Корее, что представляет для нас серьезную угрозу. Это доказывает, что власти США и Южной Кореи не имеют никакого политического желания реализовывать заявления, в которых они подтверждают двусторонние отношения, и продолжают рассматривать КНДР в качестве своего врага", - добавил представитель КНДР.
Дипломат подчеркнул, что если Вашингтон и Сеул продолжат настаивать на том, что учения носят исключительно оборонительный характер, то Пхеньян будет также разрабатывать, тестировать и размещать мощные средства, нацеленные на защиту своей страны.
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Южная КореяКНДРСШАВ мире
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