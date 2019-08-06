Разгонный блок "Бриз-М" увели с целевой орбиты спутника Минобороны

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Разгонный блок "Бриз-М", выведший в космос спутник Минобороны РФ, успешно уведен с целевой орбиты космического аппарата, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.
"Специалисты Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) им. Г.С. Титова Космических войск ВКС завершили проведение операций по уводу разгонного блока "Бриз-М" с целевой орбиты космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России", - сказали в департаменте.
Отмечается, что два включения двигателя придали разгонному блоку импульсы, необходимые для увода его на орбиту высотой около 36 тысяч километров.
Космические войска ВКС средствами наземного автоматизированного комплекса управления обеспечили контроль проведения пуска ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России, которая стартовала с космодрома Байконур во вторник, 6 августа, в 00.56 мск и в расчетное время вывела космический аппарат на целевую орбиту.
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