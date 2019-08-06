Разгонный блок "Бриз-М" увели с целевой орбиты спутника Минобороны

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Разгонный блок "Бриз-М", выведший в космос спутник Минобороны РФ, успешно уведен с целевой орбиты космического аппарата, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

"Специалисты Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) им. Г.С. Титова Космических войск ВКС завершили проведение операций по уводу разгонного блока "Бриз-М" с целевой орбиты космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России", - сказали в департаменте.

Отмечается, что два включения двигателя придали разгонному блоку импульсы, необходимые для увода его на орбиту высотой около 36 тысяч километров.