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РИА Новости

В Новгороде полиция проверяет видео с нарушающим ПДД картонным Gelandewagen

14:18, 6 августа 2019
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© Страница Ильи Молодцова в InstagramСтоп-кадр видео, опубликованного блогером Ильей Молодцовым
Стоп-кадр видео, опубликованного блогером Ильей Молодцовым
© Страница Ильи Молодцова в Instagram
УФА, 6 авг - РИА Новости. Госавтоинспекция Нижегородской области начала проверку видеоролика, на котором нижегородец ездит по городу в картонном автомобиле Gelandewagen, нарушая правила дорожного движения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по области.
Житель Нижнего Новгорода Илья Молодцов соорудил из картона макет Gelandewagen, установил его на велосипед и проехал на этой конструкции по городу. Видео о том, как он мастерил картонную иномарку и катался по оживленной улице, нарушая правила дорожного движения, молодой человек выложил в своем Instagram.
"Мы начали проверку по данному факту, внимательно изучаем видеоролик, уже просматриваются несколько фактов административных правонарушений, в том числе пересечение сплошной линии на дороге. Специалистам предстоит изучить и саму конструкцию, а затем возбудить административные дела в отношении молодого человека ",- прокомментировали РИА Новости в ГИБДД Нижегородской области.
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ГосавтоинспекцияГИБДД МВД РФНижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
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