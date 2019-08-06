В Новгороде полиция проверяет видео с нарушающим ПДД картонным Gelandewagen

УФА, 6 авг - РИА Новости. Госавтоинспекция Нижегородской области начала проверку видеоролика, на котором нижегородец ездит по городу в картонном автомобиле Gelandewagen, нарушая правила дорожного движения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по области.

"Мы начали проверку по данному факту, внимательно изучаем видеоролик, уже просматриваются несколько фактов административных правонарушений, в том числе пересечение сплошной линии на дороге. Специалистам предстоит изучить и саму конструкцию, а затем возбудить административные дела в отношении молодого человека ",- прокомментировали РИА Новости в ГИБДД Нижегородской области.