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РИА Новости

Соловьев прокомментировал слова Коломойского о переговорах по работе

14:16, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения о том, что он якобы готовился подписать контракт с украинским телеканалом.
Ранее в интервью РБК украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что несколько лет назад Соловьев якобы готовился перейти на работу на телеканал "1+1". При этом олигарх подчеркнул, что переговоры вел не Соловьев, а его двоюродный брат Александр Шапиро.
В свою очередь, журналист заявил, что не знаком с Шапиро.
"Коломойский со мной никогда не общался. У меня нет родственника Александра Шапиро — двоюродного брата, поэтому никакой Александр Шапиро со мной переговоров не вел. Вообще, в телевизионном сообществе принято не по родственникам звонить. А если Коломойский хотел что-то мне предложить, ну, позвонил бы мне напрямую. Не звонил, не предлагал", — сказал Соловьев.
Кроме того, журналист, по его словам, никогда не жил в Израиле, как утверждает Коломойский, а бывал в стране несколько раз как турист.
Он предположил, что Коломойского кто-то "развел" и взял у него денег на проживание в израильской гостинице под предлогом ведения переговоров.
Соловьев рассказал, что однажды его матери позвонил дальний родственник из Днепропетровска и спросил, было бы интересно Соловьеву подобное предложение, на что получил отрицательный ответ. Кроме того, когда Соловьев работал на НТВ, из Украины поступало несколько предложений о покупке формата, "но это были не люди Коломойского" и общались они, по словам Соловьева, с правообладателями, а не с самим ведущим.
"Зачем вдруг Коломойский все это придумывает? Ну, видимо, хочет со мной познакомиться, но он знает, как это сделать", — подытожил Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев
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Владимир СоловьевИгорь КоломойскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
И нашим и вашим, за дом в Италии спляшем.
6 августа, 15:15
Vbif Gjkn
23600232
И в каком месте Соловьев опроверг информацию? Похоже, без прокуратуры опять не разобраться.
6 августа, 14:29
ИРИван Рубероид
16410128
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