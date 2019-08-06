Соловьев прокомментировал слова Коломойского о переговорах по работе

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения о том, что он якобы готовился подписать контракт с украинским телеканалом.

Ранее в интервью РБК украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что несколько лет назад Соловьев якобы готовился перейти на работу на телеканал "1+1". При этом олигарх подчеркнул, что переговоры вел не Соловьев, а его двоюродный брат Александр Шапиро.

В свою очередь, журналист заявил, что не знаком с Шапиро.

"Коломойский со мной никогда не общался. У меня нет родственника Александра Шапиро — двоюродного брата, поэтому никакой Александр Шапиро со мной переговоров не вел. Вообще, в телевизионном сообществе принято не по родственникам звонить. А если Коломойский хотел что-то мне предложить, ну, позвонил бы мне напрямую. Не звонил, не предлагал", — сказал Соловьев.

Кроме того, журналист, по его словам, никогда не жил в Израиле, как утверждает Коломойский, а бывал в стране несколько раз как турист.

Он предположил, что Коломойского кто-то "развел" и взял у него денег на проживание в израильской гостинице под предлогом ведения переговоров.

Соловьев рассказал, что однажды его матери позвонил дальний родственник из Днепропетровска и спросил, было бы интересно Соловьеву подобное предложение, на что получил отрицательный ответ. Кроме того, когда Соловьев работал на НТВ, из Украины поступало несколько предложений о покупке формата, "но это были не люди Коломойского" и общались они, по словам Соловьева, с правообладателями, а не с самим ведущим.