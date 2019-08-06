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РИА Новости

Более 500 украинских студентов ежегодно получают квоты на учебу в России

14:06, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтуденты
Студенты
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Студенты. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российский центр науки и культуры (РЦНК) на Украине активно работает, ежегодно там более 500 студентов получают квоты на обучение в РФ, сообщила в интервью журналу "Международная жизнь" и радио Sputnik руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.
"Динамичный, посещаемый (центр) на Украине. С Украины мы набираем более 500 студентов на обучение по квотам, центр там работает, там и кружки. В общем, большая востребованность", - сказала она.
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По словам Митрофановой, работа в странах СНГ является приоритетом для федерального агентства. "В СНГ во всех странах, кроме Грузии, есть культурные центры. СНГ является приоритетом нашей работы, поэтому мы очень много внимания уделяем странам СНГ и стараемся работать не только в центрах, где находимся в столицах по межправительственному соглашению, но и работать на периферии – со школами, университетами, местной общественностью", - отметила глава Россотрудничества.
Ежегодно Россия выделяет 15 тысяч бюджетных мест для иностранных граждан, говорится на официальном сайте агентства. Функции единого оператора по отбору кандидатов на обучение выполняют Россотрудничество и его представительства за рубежом.
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Элеонора МитрофановаРоссотрудничествоРоссияУкраинаОбщество
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