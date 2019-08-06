Более 500 украинских студентов ежегодно получают квоты на учебу в России

"Динамичный, посещаемый (центр) на Украине. С Украины мы набираем более 500 студентов на обучение по квотам, центр там работает, там и кружки. В общем, большая востребованность", - сказала она.

По словам Митрофановой, работа в странах СНГ является приоритетом для федерального агентства. "В СНГ во всех странах, кроме Грузии, есть культурные центры. СНГ является приоритетом нашей работы, поэтому мы очень много внимания уделяем странам СНГ и стараемся работать не только в центрах, где находимся в столицах по межправительственному соглашению, но и работать на периферии – со школами, университетами, местной общественностью", - отметила глава Россотрудничества.