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РИА Новости

В Европарламенте призвали провести переговоры по РСМД под эгидой ООН

14:05, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗал заседаний Европарламента в Страсбурге
Зал заседаний Европарламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Зал заседаний Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Новая глава комитета по безопасности и обороне Европарламента Натали Луазо призвала США и РФ инициировать переговоры с другим ядерными странами для обсуждения новых договоренностей после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по ее мнению, такой диалог мог бы пройти под эгидой ООН.
"От имени подкомитета ЕП я хотела бы выразить разочарование в связи с выходом США и РФ из Договора о РСМД. На протяжении десятилетий этот договор являлся одним из основных столпов международного мира и безопасности… Завершение этого важнейшего соглашения о контроле над вооружениями будет иметь серьезные последствия для стратегической стабильности и безопасности не только в Европе, но и в глобальном масштабе", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
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Путин предупредил о последствиях выхода США из ДРСМД
В нем отмечается, что "это очень серьезная и потенциально опасная ситуация, которая может иметь катастрофические последствия для всей планеты".
"Поэтому мы призываем США и Российскую Федерацию вступить в конструктивный двусторонний диалог в целях восстановления доверия и начать переговоры с другими ядерными государствами о возможном многостороннем соглашении по этой категории оружия, которое обсуждалось бы под эгидой ООН", - заявила европарламентарий.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Выход США из договора о РСМДЕвропейский парламентООНРоссияСШАВ мире
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