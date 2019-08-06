В Европарламенте призвали провести переговоры по РСМД под эгидой ООН

БРЮССЕЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Новая глава комитета по безопасности и обороне Европарламента Натали Луазо призвала США и РФ инициировать переговоры с другим ядерными странами для обсуждения новых договоренностей после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по ее мнению, такой диалог мог бы пройти под эгидой ООН.

"От имени подкомитета ЕП я хотела бы выразить разочарование в связи с выходом США и РФ из Договора о РСМД. На протяжении десятилетий этот договор являлся одним из основных столпов международного мира и безопасности… Завершение этого важнейшего соглашения о контроле над вооружениями будет иметь серьезные последствия для стратегической стабильности и безопасности не только в Европе, но и в глобальном масштабе", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении.

В нем отмечается, что "это очень серьезная и потенциально опасная ситуация, которая может иметь катастрофические последствия для всей планеты".

"Поэтому мы призываем США и Российскую Федерацию вступить в конструктивный двусторонний диалог в целях восстановления доверия и начать переговоры с другими ядерными государствами о возможном многостороннем соглашении по этой категории оружия, которое обсуждалось бы под эгидой ООН", - заявила европарламентарий.