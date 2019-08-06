В Москве на Тверской улице столкнулись четыре автомобиля

Последствия ДТП с участием четырех автомобилей на Тверской улице в Москве. 6 августа 2019

Последствия ДТП с участием четырех автомобилей на Тверской улице в Москве. 6 августа 2019

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Один человек пострадал в результате ДТП с четырьмя машинами на Тверской улице в Москве, еще одного осматривают медики, сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД.

"Четыре легковые машины столкнулись в 12.40, в ДТП, по предварительной информации, пострадал один человек, еще одного осматривают медики", - сообщили в ГИБДД.

Момент ДТП на Тверской улице. Обстоятельства выясняются. pic.twitter.com/Zfv025dBqH — ЦОДД (@gucodd) 6 августа 2019 г.

В свою очередь в Центре организации дорожного движения уточнили, что авария произошла на Тверской улице в районе дома 27 строение 1. На месте работают экстренные службы. Движение в центр осуществляется по встречным полосам.