В Москве на Тверской улице столкнулись четыре автомобиля

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Один человек пострадал в результате ДТП с четырьмя машинами на Тверской улице в Москве, еще одного осматривают медики, сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД.
"Четыре легковые машины столкнулись в 12.40, в ДТП, по предварительной информации, пострадал один человек, еще одного осматривают медики", - сообщили в ГИБДД.
Момент ДТП на Тверской улице. Обстоятельства выясняются. pic.twitter.com/Zfv025dBqH— ЦОДД (@gucodd) 6 августа 2019 г.
В свою очередь в Центре организации дорожного движения уточнили, что авария произошла на Тверской улице в районе дома 27 строение 1. На месте работают экстренные службы. Движение в центр осуществляется по встречным полосам.
"Перекрыты 3-й и 4-й ряды в сторону области. Движение в центр - по встречным полосам. Будьте осторожны! По возможности объезжайте Тверскую - движение затруднено в обе стороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ЦОДД.