Генпрокуратура выяснит, кто должен возмещать ущерб из-за лесных пожаров

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Генпрокуратура РФ оценит законность действий региональных властей в связи с распространением лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке и решит, кто несет ответственность за причиненный ущерб, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на интернет-канале "Эфир".

"Будет дана правовая оценка причинам возникновения пожаров, действиям или бездействию органов исполнительной власти и местного самоуправления. Будем устанавливать причины возникновения пожаров. Будем решать вопрос с возмещением материального ущерба, который причиняется окружающей среде, в том числе опосредованно... государственному бюджету", - заявил Куренной.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 6 августа, площадь лесных пожаров в РФ которые действуют в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, составляет около 2,3 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади 140 247 гектаров. Всего, по данным ведомства, с 1 января огонь прошел площадь свыше 7,2 млн гектаров.