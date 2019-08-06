Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

"Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами "прикрывали" незаконные рубки", — уточнил он.

Накануне прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов сообщил РИА Новости, что региональные власти искажали статистику по лесным пожарам.

Недостоверные сведения касались возгораний, расстояний до населенных пунктов и данных о времени ликвидации пожаров. По словам Федосова, из-за этого федеральные власти и профильные ведомства не успевали адекватно реагировать на ситуацию.

По его мнению, еще одной проблемой стала волокита. Выступая на совещании в Госдуме, Федосов отметил, что из-за нее власти Приангарья не увеличили вовремя группировку для тушения пожаров.

Лесные пожары в Сибири

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. По последним данным, площадь возгораний составляет около 2,3 миллиона гектаров, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов.

В тушении огня участвуют более десяти тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 86 воздушных судов, самолеты и вертолеты Минобороны, а также аэромобильные группировки Министерства чрезвычайных ситуаций.

Всего с 1 августа военная авиация сбросила на горящие леса более 8,1 миллиона тонн воды.