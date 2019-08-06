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РИА Новости

Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири

13:50, 6 августа 2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

"Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами "прикрывали" незаконные рубки", — уточнил он.

Накануне прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов сообщил РИА Новости, что региональные власти искажали статистику по лесным пожарам.
Недостоверные сведения касались возгораний, расстояний до населенных пунктов и данных о времени ликвидации пожаров. По словам Федосова, из-за этого федеральные власти и профильные ведомства не успевали адекватно реагировать на ситуацию.
По его мнению, еще одной проблемой стала волокита. Выступая на совещании в Госдуме, Федосов отметил, что из-за нее власти Приангарья не увеличили вовремя группировку для тушения пожаров.
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Лесные пожары в Сибири

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. По последним данным, площадь возгораний составляет около 2,3 миллиона гектаров, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов.
В тушении огня участвуют более десяти тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 86 воздушных судов, самолеты и вертолеты Минобороны, а также аэромобильные группировки Министерства чрезвычайных ситуаций.
Всего с 1 августа военная авиация сбросила на горящие леса более 8,1 миллиона тонн воды.
По информации МЧС, основной причиной пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем, а не сухие грозы.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуГенеральная прокуратура РФИркутская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Ой ну надо же какая неожиданность ! Да народ уже давным давно бьет тревогу по этому поводу . А власти все заминали . Нужно проверять всю верхушку региона а начинать с Левченко!
6 августа, 14:07
Виктория Довганич
276207110
Хочется надеяться, что последуют выводы и реальные уголовные дела на ворюг, а не спускание злодейства на тормозах.
6 августа, 13:54
Конрад Карлович
259191103
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