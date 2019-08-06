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РИА Новости

В Донецкой области в подъезде дома нашли бюллетени по выборам в Раду

13:49, 6 августа 2019
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© REUTERS / Konstantin ChernichkinДосрочные выборы в Верховную раду Украины
Досрочные выборы в Верховную раду Украины
© REUTERS / Konstantin Chernichkin
Досрочные выборы в Верховную раду Украины. Архивное фото
КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Четыре заполненных бюллетеня для голосования на внеочередных выборах в Верховную раду Украины нашли в многоэтажном доме в Донецкой области, возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.
"В одном из домов были найдены четыре бюллетеня по внеочередным выборам народных депутатов Украины. Все они изъяты", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, все найденные бюллетени были заполнены сразу за трех кандидатов.
Полиция завела уголовное дело по статье "фальсификация избирательных документов", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Официальные результаты выборов должны были быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно. Однако Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов из-за необходимости уточнить данные в одном округе.
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