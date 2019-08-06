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РИА Новости

Ровер НАСА нашел следы разливов марсианских рек и озер

13:51, 6 августа 2019
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© NASA / JPL-Caltech/MSSS Фотография залежей глины, открытых марсоходом Curiosity на склонах горы Шарп в кратере Гейл
Фотография залежей глины, открытых марсоходом Curiosity на склонах горы Шарп в кратере Гейл
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Изучение гигантских залежей глины, открытых марсоходом Curiosity в мае этого года, показало, что марсианские реки и озера не только постепенно высыхали, но и периодически наполнялись новой водой, затапливая окружающие их уголки кратера. Об этом рассказывает сайт Лаборатории реактивного движения НАСА.

"Эти породы сохранили в себе историю эволюции древних озер Марса. Водоемы, которые существовали на дне кратера Гейл, не были неизменными и статичными. Мы показали, что они не просто постепенно уменьшались и высыхали, а пережили бурную и сложную историю. Ее изучение поможет нам понять, как Марс лишился воды", — заявила Валери Фокс (Valerie Fox) из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США).

До недавнего времени ученым не было известно никаких достоверных следов существования воды на красной планете в прошлом или сегодня. В марте 2013 года марсоход Curiosity обнаружил первые следы существования воды в виде залежей глины, которые он нашел, пробурив камень под названием "Джон Кляйн" на одной из своих первых стоянок.
Впоследствии ученые нашли много других залежей глины и прочих свидетельств того, что на Марсе была пресная, пригодная для жизни вода. Как сегодня считают планетологи, кратер Гейл, где сегодня находится марсоход, представляет собой гигантское пересохшее озеро, отложения со дна которого покрывают кратер и его центральную часть – гору Шарп.
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Эти открытия, а также снимки с зондов "Марс-Одиссей" и MRO, указывающие на присутствие огромных залежей других осадочных пород из класса филлосиликатов, заставили ученых гадать, как могли возникнуть эти запасы глин. Жидкая вода, если она и присутствовала на Марсе, могла существовать на его поверхности крайне недолго, несколько сотен миллионов лет, и она, как показывают климатические модели, вряд ли могла породить столь большие количества глины.
В начале мая этого года Curiosity достиг этих отложений и доказал, что они действительно существуют, пробурив несколько булыжников и изучив их химический состав. Это открытие заставило ученых задержаться почти на два месяца в местечке, которое планетологи назвали "Глен-Торридон" в честь одноименной гряды холмов на севере Шотландии, а также в соседних с ним "шотландских" уголках кратера Гейл, получивших имена "гряда Тил" и "Стрэтдон".
Анализ местных глин, а также снимков местности, раскрыл несколько новых и неожиданных свойств бывшей гидросферы Марса. С одной стороны, ученые показали, что они отличаются по составу от аналогичных залежей в других частях кратера Гейл, а с другой – нашли неожиданно сложные залежи этих осадочных пород, раскрывшие историю местных водоемов.
В частности, ученые открыли следы своеобразной "глиняной гальки", устилающей склоны гряды Тил, сделавшей эти залежи видимыми для спутников, а также необычные "волнистые" отложения глины в Стрэтдоне.
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Эти прослойки осадочных пород, как отмечает Фокс, стали первым свидетельством того, что границы марсианских водоёмов, как и их земных "кузенов", не были постоянными. Они могли периодически сужаться или расширяться в ходе половодий, разливов рек, засух и других климатических событий.
Сейчас ученые пытаются найти более удобные отложения этих глин для того, чтобы марсоход мог забрать образцы и детально проанализировать их химический состав. Эти данные помогут планетологам понять, как выглядели воды Марса и могли ли они действительно поддерживать жизнь, на что уже указывали замеры в других регионах кратера Гейл.
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