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РИА Новости

Audi отзывает 6,7 тысячи автомобилей в России

13:46, 6 августа 2019
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© Фото : AUDI AGАвтомобиль Audi Q5
Автомобиль Audi Q5
© Фото : AUDI AG
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Audi отзывает в России 6679 автомобилей марки Audi Q5, реализованных в 2017-2019 годах, из-за возможных проблем с фиксатором на подкрылке, сообщается на сайте Росстандарта.
"Причиной отзыва транспортных средств является то, что на автомобилях может выйти из строя фиксатор на подкрылке. В результате крепление накладки колёсной арки может ослабнуть, и в худшем случае накладка может отсоединиться от автомобиля. На автомобилях необходимо закрепить накладки колёсных арок", - говорится в сообщении.
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Кроме того, как сообщает Росстандарт, отзыву подлежат 3 автомобиля Audi Q5, реализованных в 2019 году, по причине того, что при изготовлении передней панели одно из сварных соединений в области крепления подушки безопасности переднего пассажира к передней панели может быть выполнено с отклонением от спецификации. На транспортных средствах необходимо провести замену передней панели.
Уполномоченные представители изготовителей ООО "Фольксваген груп рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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