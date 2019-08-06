Audi отзывает 6,7 тысячи автомобилей в России

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Audi отзывает в России 6679 автомобилей марки Audi Q5, реализованных в 2017-2019 годах, из-за возможных проблем с фиксатором на подкрылке, сообщается на Audi отзывает в России 6679 автомобилей марки Audi Q5, реализованных в 2017-2019 годах, из-за возможных проблем с фиксатором на подкрылке, сообщается на сайте Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что на автомобилях может выйти из строя фиксатор на подкрылке. В результате крепление накладки колёсной арки может ослабнуть, и в худшем случае накладка может отсоединиться от автомобиля. На автомобилях необходимо закрепить накладки колёсных арок", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает Росстандарт, отзыву подлежат 3 автомобиля Audi Q5, реализованных в 2019 году, по причине того, что при изготовлении передней панели одно из сварных соединений в области крепления подушки безопасности переднего пассажира к передней панели может быть выполнено с отклонением от спецификации. На транспортных средствах необходимо провести замену передней панели.