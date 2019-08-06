Директор спортшколы два года делил зарплату с физруком

ВОЛГОГРАД, 6 авг - РИА Новости. Директора детской спортивной школы в Волгоградской области подозревают в том, что он фиктивно устроил учителя физкультуры средней школы тренером, а "зарплату" они делили между собой, сообщает во вторник пресс-служба СУСК РФ по региону.

По информации ведомства, директор детско-юношеской спортивной школы в одном из районов Волгоградской области на протяжении двух лет подписывал трудовые договоры со своим знакомым учителем физкультуры средней школы и приказы о приеме его на должность тренера для проведения занятий на базе общеобразовательного учреждения. Как утверждает следствие, руководитель спортшколы предоставлял ложную информацию своим подчиненным для заполнения табеля об отработанных часах.

"На основании указанных фиктивных документов комитетом по образованию администрации муниципального района области преподавателю начислялась заработная плата, которой тот "делился" со своим работодателем", - говорится в сообщении СК.