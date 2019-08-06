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РИА Новости

Директор спортшколы два года делил зарплату с физруком

13:44, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Дмитриев / Перейти в фотобанкСпортивный зал
Спортивный зал
© РИА Новости / Дмитрий Дмитриев
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Спортивный зал. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 6 авг - РИА Новости. Директора детской спортивной школы в Волгоградской области подозревают в том, что он фиктивно устроил учителя физкультуры средней школы тренером, а "зарплату" они делили между собой, сообщает во вторник пресс-служба СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, директор детско-юношеской спортивной школы в одном из районов Волгоградской области на протяжении двух лет подписывал трудовые договоры со своим знакомым учителем физкультуры средней школы и приказы о приеме его на должность тренера для проведения занятий на базе общеобразовательного учреждения. Как утверждает следствие, руководитель спортшколы предоставлял ложную информацию своим подчиненным для заполнения табеля об отработанных часах.
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"На основании указанных фиктивных документов комитетом по образованию администрации муниципального района области преподавателю начислялась заработная плата, которой тот "делился" со своим работодателем", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что всего таким образом физрук и директор "заработали" 260 тысяч рублей, в их отношении возбуждено уголовное дело по статьям "мошенничество" и "служебный подлог".
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Волгоградская областьРоссияПроисшествия
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