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РИА Новости

Красноярские медики сообщили о 13 пострадавших после взрывов на складе

13:43, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Ольга Халманова / Перейти в фотобанкПожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
© РИА Новости / Ольга Халманова
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КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате пожара со взрывами на военном складе в Красноярском крае выросло до 13, сообщили РИА Новости в Ачинской ЦРБ.
Ранее медики сообщали о 12 пострадавших.
"Обратилась женщина. У нее баротравма от ударной волны. От госпитализации отказалась", - сказал собеседник агентства.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС. Во вторник Минобороны сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
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