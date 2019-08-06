Япония в ближайшие дни окажется во власти трех циклонов

ТОКИО, 6 авг - РИА Новости. Японский архипелаг в ближайшие несколько дней окажется во власти сразу трех тропических штормов – "Франциско", "Лекима" и "Кросы"; власти предупреждают об угрозе ливневых дождей, подтоплений и шквалистого ветра.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, в настоящее время шторм "Франциско", который недавно был тайфуном, но потерял свою силу, находится к северу от острова Кюсю и движется в сторону Корейского полуострова со скоростью 25 километров в час. Давление в центре циклона составляет 996 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 23 метрам в секунду, при порывах - до 35 метров в секунду.

Продвижение циклона уже привело к отмене около 220 внутренних авиарейсов в Японии, связывающих остров Кюсю с другими районами. В некоторых регионах острова, согласно прогнозам, за сутки выпадет до 200 миллиметров осадков. В ночь на среду шторм подойдет к Корейскому полуострову и затронет восточные и центральные районы, а к четвергу вновь уйдет в сторону Японского моря к острову Хоккайдо.

Южные японские острова Рюкю (Ликейские острова) в ближайшие несколько дней окажутся во власти циклона "Лекима", который надвигается на Тайвань. Давление в центре циклона составляет 980 гектопаскалей и будет продолжать падать. Скорость ветра в центре равна 25 метрам в секунду, при порывах - до 35 метров в секунду. Метеорологи полагают, что в ближайшее время "Лекима" перерастет в тайфун.