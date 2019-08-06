Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T13:39Z
https://ria.ru/20190806/1557214436.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155721/41/1557214172_0:102:3288:1952_1036x0_80_0_0_02264749171f23e29940db9b19215bd2.jpg
РИА Новости

Япония в ближайшие дни окажется во власти трех циклонов

13:39, 6 августа 2019
520
© AP Photo / Shizuo KambayashiЖители города Фудзисава в Японии во время непогоды
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
ТОКИО, 6 авг - РИА Новости. Японский архипелаг в ближайшие несколько дней окажется во власти сразу трех тропических штормов – "Франциско", "Лекима" и "Кросы"; власти предупреждают об угрозе ливневых дождей, подтоплений и шквалистого ветра.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, в настоящее время шторм "Франциско", который недавно был тайфуном, но потерял свою силу, находится к северу от острова Кюсю и движется в сторону Корейского полуострова со скоростью 25 километров в час. Давление в центре циклона составляет 996 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 23 метрам в секунду, при порывах - до 35 метров в секунду.
Сотрудники МЧС во время проведения аварийно-восстановительных работ в Приморье
5 августа, 06:53
Мощный тайфун "Франциско" накроет Приморье 8 августа
Продвижение циклона уже привело к отмене около 220 внутренних авиарейсов в Японии, связывающих остров Кюсю с другими районами. В некоторых регионах острова, согласно прогнозам, за сутки выпадет до 200 миллиметров осадков. В ночь на среду шторм подойдет к Корейскому полуострову и затронет восточные и центральные районы, а к четвергу вновь уйдет в сторону Японского моря к острову Хоккайдо.
Южные японские острова Рюкю (Ликейские острова) в ближайшие несколько дней окажутся во власти циклона "Лекима", который надвигается на Тайвань. Давление в центре циклона составляет 980 гектопаскалей и будет продолжать падать. Скорость ветра в центре равна 25 метрам в секунду, при порывах - до 35 метров в секунду. Метеорологи полагают, что в ближайшее время "Лекима" перерастет в тайфун.
Сейсмограф
4 августа, 13:43
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Не менее мощная стихия - тропический циклон "Кроса" - надвигается на Японию с юга. Давление в его центре составляет 998 гектопаскалей и будет продолжать падать. Скорость ветра в центре равна 18 метрам в секунду, при порывах - до 25 метров в секунду. Шторм, который, как ожидается, также перерастет в тайфун в ближайшие дни, может обрушиться на центральные районы Японии на выходных. Метеорологи отмечают, что "Кроса" продвигается очень медленно, что опасно затяжными ливневыми дождями, штормовыми ветрами и наводнениями.
601210
Обсудить 2
ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи Украины
В Одесской области два человека погибли из-за взрыва гранаты в больнице
РИА
Новости
Белый медведь
Белые медведи на Чукотке вышли к людям с "опозданием" на месяц
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
Кадры с места ДТП под Рязанью
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Лента
новостей
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров объявил два выходных дня в Чечне в честь Курбан-байрама
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Байер и фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер
Стала известна причина смерти топ-менеджера ЦУМ Аллы Вербер
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ
Украинское авиастроение терпит крах без запчастей из России, заявили в Раде
Последствия ливня в Димитровграде
В Ульяновской области сильный ливень повалил деревья и подтопил дома
Последствия циклона
Спасатели выдвинулись в районы Приморья, где ждут тайфун "Франциско"
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
Лента новостейМолния