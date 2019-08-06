В Минздраве опровергли сообщение о запрете МЭР продажи алкоголя до 21 года

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Министерство экономического развития России в целом поддержало законопроект об увеличении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года, но заключение на проект содержит замечания, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Ранее газета " Коммерсант " сообщила, что МЭР не поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года, так как научных обоснований для установки именно такого порога нет, а также потому что принятие закона может усложнить работу ритейлеров.

"Сегодня в "Коммерсанте" многие могли прочитать, что Минэкономики не поддержал законопроект. И вот здесь важное уточнение, которое совершенно меняет смысл статьи в этом уважаемом издании (говорю без всякой иронии): Минэкономики законопроект поддержал, а вот заключение по итогам так называемой оценки регулирующего воздействия (ОРВ) действительно содержит в себе замечания", - написал Салагай на своей странице в Facebook.

Оценка регулирующего воздействия показывает влияние нормативно-правовых актов на субъекты предпринимательской деятельности. "Это нормальный диалог с бизнесом: здесь нет ничего предосудительного в отстаивании коммерческих интересов", - уточнил замминистра.

При этом, по его словам, представленные замечания не могут претендовать на выражение общей точки зрения предпринимательского сообщества, так как ряд организаций данную инициативу поддержал, в том числе объединение предпринимателей "Опора России".

Он отметил, что законопроект также в целом поддержан по итогам общественных слушаний в Общественной палате России, в том числе с участием бизнес-сообщества.

"Что касается выбора пограничного показателя в 16,5%, то это пограничная крепость вина согласно российскому законодательству. И надо сказать, что в рамках другого законопроекта (правда не о запрете, а наоборот - о разрешении продажи алкоголя на АЗС), данное пороговое значение, вроде бы, не вызывало замечаний у делового мира", - подчеркнул Салагай.