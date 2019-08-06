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РИА Новости

В Минздраве опровергли сообщение о запрете МЭР продажи алкоголя до 21 года

13:38, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатель в отделе алкогольной продукции гипермаркета "Ашан"
Покупатель в отделе алкогольной продукции гипермаркета Ашан
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Покупатель в отделе алкогольной продукции гипермаркета "Ашан". Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Министерство экономического развития России в целом поддержало законопроект об увеличении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года, но заключение на проект содержит замечания, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что МЭР не поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года, так как научных обоснований для установки именно такого порога нет, а также потому что принятие закона может усложнить работу ритейлеров.
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"Сегодня в "Коммерсанте" многие могли прочитать, что Минэкономики не поддержал законопроект. И вот здесь важное уточнение, которое совершенно меняет смысл статьи в этом уважаемом издании (говорю без всякой иронии): Минэкономики законопроект поддержал, а вот заключение по итогам так называемой оценки регулирующего воздействия (ОРВ) действительно содержит в себе замечания", - написал Салагай на своей странице в Facebook.
Оценка регулирующего воздействия показывает влияние нормативно-правовых актов на субъекты предпринимательской деятельности. "Это нормальный диалог с бизнесом: здесь нет ничего предосудительного в отстаивании коммерческих интересов", - уточнил замминистра.
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При этом, по его словам, представленные замечания не могут претендовать на выражение общей точки зрения предпринимательского сообщества, так как ряд организаций данную инициативу поддержал, в том числе объединение предпринимателей "Опора России".
Он отметил, что законопроект также в целом поддержан по итогам общественных слушаний в Общественной палате России, в том числе с участием бизнес-сообщества.
"Что касается выбора пограничного показателя в 16,5%, то это пограничная крепость вина согласно российскому законодательству. И надо сказать, что в рамках другого законопроекта (правда не о запрете, а наоборот - о разрешении продажи алкоголя на АЗС), данное пороговое значение, вроде бы, не вызывало замечаний у делового мира", - подчеркнул Салагай.
Минздрав РФ в декабре 2018 года сообщил о начале разработки законопроекта об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя. Министерство предлагает запретить продажу алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам, не достигшим 21 года. Планируемый срок вступления проекта в силу - январь 2020 года. На данный момент запрещена продажа любого алкоголя лицам, не достигшим 18 лет.
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ОПОРАОлег СалагайМоскваРоссияОбщество
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