Эксперты прокомментировали блокировку США активов Венесуэлы

Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе. Архивное фото

Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Блокировка США активов Венесуэлы продолжает общую политику Вашингтона, это жесткое решение, но не повлияет кардинально на ситуацию в стране, считают опрошенные РИА новости эксперты.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA, говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте документа.

Жёстко, но не кардинально

Указ США о блокировке активов властей Венесуэлы в американской юрисдикции является жестким, но он не принесет кардинальных изменений в положении южноамериканской республики, ключевые активы которой были заморожены Вашингтоном еще в начале года, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.

"Само по себе последнее действие Трампа выглядит драматичным и жестким, это максимальный уровень санкций, который применяется всего к трем странам – Северной Корее, Сирии и Кубе. И вот теперь в ряд стран, к которым практиковалась заморозка активов, встала Венесуэла. Значительно ухудшить ситуацию для (президента Венесуэлы - ред.) Николаса Мадуро этот указ вряд ли способен, потому что все ключевые активы и так были заморожены в рамках предыдущих пакетов санкций", - сказал Разумовский.

"Сама по себе заморозка активов кардинально ничего в положении Венесуэлы не изменит, потому что это не новая история, все ключевые активы были заморожены еще в январе-феврале", - добавил он.

На примере Кубы, которая уже несколько десятилетий живет в условиях экономической блокады, эксперт отметил, что есть схема и различные механизмы по обходу экономических санкций. "Понятно, что жизнь Кубы осложнена, но, тем не менее, она имеет возможности сотрудничать с другими странами мира – Канадой, странами ЕС, Китаем, Россией. То есть это не означает полной остановки внешнеэкономической деятельности страны", - указал Разумовский.

По мнению профессора факультета международных отношений СПбГУ Виктора Хейфеца, последний указ Вашингтона в отношении Каракаса – это продолжение общей политики санкций, ничего нового в этом нет.

"Насколько это окажет влияние на его (Мадуро – ред.) решение уйти или остаться, гадать бессмысленно", - отметил он.

В свою очередь Разумовский связал указ Трампа с международной конференцией по вопросу демократии в Венесуэле, которая пройдёт 6 августа в Лиме.

"Я бы воспринимал это как символический жест, ведь во вторник в Лиме открывается Международная конференция по ситуации в Венесуэле с участием 50 государств, на которой должен выступить (советник президента США по национальной безопасности - ред.) Джон Болтон. США нужно демонстрировать своим союзникам, что у них все-таки есть какая-то стратегия", - подчеркнул Разумовский.

Решения не для диалога

В конференции в Перу примут участие 59 стран, включая Латинскую Америку, в том числе Уругвай, Европу, Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею и Ватикан. Россия приняла решение не участвовать в конференции. Несмотря на большое число заявленных участников, реального влияния на ситуацию это мероприятие не окажет, отметил Хейфец.

"Поскольку большинство стран Группы Лимы не располагает реальными возможностями влияния на ситуацию внутри Венесуэлы, они могут лишь повторить решения, которые уже ранее неоднократно отвергались венесуэльским правительством и теми странами, которые продолжают поддерживать Мадуро. Поэтому ничего серьезного в плане изменения ситуации я не жду", - сказал эксперт.

Можно ввести очередные санкции на этой конференции, рассуждает Хейфец, или закрыть границы, но это не имеет смысла, так как идет сейчас диалог между властями и оппозицией Венесуэлы.

"В этом случае мне кажется малопонятным желание принять какие-то дополнительные решения, поскольку способствовать диалогу они не будут", - подчеркнул он.