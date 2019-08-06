Экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова оставили в СИЗО еще на полгода

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник продлил на полгода срок содержания под стражей экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова по делу о хищении более 11 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить", - огласила судья Ирина Вырышева, которая также является председателем суда.

Сторона защиты просила прекратить уголовное преследование, поскольку Кузнецов уже 7 лет находится под арестом. "О факте ведения уголовного дела и розыске он не знал, поскольку проживал за территорией России, просим прекратить уголовное преследование за истечением срока давности", - заявил адвокат Леонид Карпов.

Он просил прекратить преследование по части 3 статьи 174 УК РФ, также по части 4 статьи 159 эпизоды, связанные с ЖКХ Чеховского района, предприятием городского округа Химки, администрацией Пушкинского района, правительства Московской области, Ногинского производственно-техническое объединения - всего 14 эпизодов.

Во вторник в Басманном суде также слушается дело в отношении Кузнецова, которое рассматривается в особом порядке, предполагающем признание вины - разбирательство может завершиться за день.

Расследование шло более 10 лет и осложнялось тем, что Кузнецов долгое время скрывался за границей. В начале января этого года его экстрадировали из Франции.