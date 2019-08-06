Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T13:28Z
https://ria.ru/20190806/1557214032.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/148905/39/1489053903_0:67:3076:1797_1036x0_80_0_0_4761662883cacd64b3052ecce217d2e5.jpg
РИА Новости
Липецкая область

Молодежный форум "Область будущего" стартовал в Липецкой области

13:28, 6 августа 2019
22
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Молодёжный форум "Область будущего", который станет площадкой для дискуссий талантливой молодёжи в сфере спорта, творчества предпринимательства и власти стартовал в Липецкой области, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.
Форум продлится до 16 августа и соберет на своих площадках более 500 участников в возрасте от 16 до 30 лет, представляющих Липецкую область, а также регионы Центрального федерального округа.

"У вас впереди большой путь. Вам предстоит строить будущее нашей области и страны. Я желаю вам успехов. Уверен, что у вас всё получится, а наша задача — помочь вам мы достигнуть поставленных целей", - сказал Артамонов на открытии форума, обращаясь к его участникам.

В церемонии открытия также принял участие руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев. Он провёл "Диалог на равных" с участниками первой смены. Ответил на вопросы молодых людей. Рассказал о важной роли молодого поколения в жизни страны.
Форум "Область будущего" продлится две недели. В рамках каждой из смен пройдут образовательные, спортивные и творческие программы, мастер-классы, тренинги, лекции, презентации, будут работать дискуссионные площадки. Запланированы традиционные встречи участников форума с руководителями города и региона.
Сессия регионального парламента Липецкой области
1 августа, 15:19
Липецкая область скорректировала бюджет на 2019 год
"Мы хотим, чтобы наша область всегда первой привлекалась к различным молодёжным инициативам. У нас есть большие амбиции – войти в число лидеров среди регионов, которые активно работают с молодёжью. Мы рассчитываем этого добиться за пару лет", – заявил агентству Артамонов.
000000
Обсудить 0
Липецкая областьОбщество
Рекомендуем
Детский сад
В детсадах Забайкалья создали более 500 мест в рамках нацпроекта
РИА
Новости
Вид на Кольцовскую улицу в Воронеже
Воронежская область приняла 50 детей, пострадавших от паводка под Иркутском
Пчела, собирающая пыльцу
В Липецкой области начали выплачивать компенсации пострадавшим пчеловодам
Природа в окрестностях всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
Алтай с высоты птичьего полета
Лента
новостей
Ребенок с синдромом Дауна
Образовательный центр "Созвездие" для детей-инвалидов готов к эксплуатации
Вывоз твердых коммунальных отходов для дальнейшей переработки
Опыт рекультивации полигона "Кучино" начнут применять по всей стране
Место взрыва в Кабуле
В Кабуле два человека погибли в результате взрыва
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Губернатор Ямала отметил хорошие темпы развития отдаленных сел округа
Женщина гуляет с детьми в парке
На Ямале многодетные семьи приобрели более шести тысяч льготных авиабилетов
Продолжается прием заявок на конкурс Мой проект — моей стране!
Продолжается прием заявок на конкурс "Мой проект — моей стране!"
Мороженое в вафельном стаканчике
Бутик мороженого из Подмосковья может появиться в Китае
Южноуральские волонтеры защитят грантовые проекты на форуме в Новосибирске
Южноуральские волонтеры защитят грантовые проекты на форуме в Новосибирске
На набережной реки Волги в Твери
В Верхневолжье отремонтируют 28 объектов по нацпроекту "Безопасные дороги"
Мужчина считает деньги
Эксперт призвал ужесточить антикоррупционное законодательство в России
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Ялтинском международном экономическом форуме
Аксенов пообещал разобраться с "криминальной" работой "Крымавтотранса"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
Лента новостейМолния