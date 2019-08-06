Молодежный форум "Область будущего" стартовал в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Молодёжный форум "Область будущего", который станет площадкой для дискуссий талантливой молодёжи в сфере спорта, творчества предпринимательства и власти стартовал в Липецкой области, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.

Форум продлится до 16 августа и соберет на своих площадках более 500 участников в возрасте от 16 до 30 лет, представляющих Липецкую область, а также регионы Центрального федерального округа.

"У вас впереди большой путь. Вам предстоит строить будущее нашей области и страны. Я желаю вам успехов. Уверен, что у вас всё получится, а наша задача — помочь вам мы достигнуть поставленных целей", - сказал Артамонов на открытии форума, обращаясь к его участникам.

В церемонии открытия также принял участие руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев. Он провёл "Диалог на равных" с участниками первой смены. Ответил на вопросы молодых людей. Рассказал о важной роли молодого поколения в жизни страны.

Форум "Область будущего" продлится две недели. В рамках каждой из смен пройдут образовательные, спортивные и творческие программы, мастер-классы, тренинги, лекции, презентации, будут работать дискуссионные площадки. Запланированы традиционные встречи участников форума с руководителями города и региона.