Мосгорсуд признал арест Яшина за акцию 27 июля законным

Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. 17 июля 2019

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест на 10 суток незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина за организацию несанкционированной акции в столице 27 июля, сообщили РИА Новости в суде.

"Решение Щербинского суда Москвы апелляционная инстанция оставила без изменений", - сказали в пресс-службе.

Протокол был составлен по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

Позднее Троицкий суд Москвы назначил Яшину еще 10 суток по результатам несанкционированной акции 14 июля у столичной мэрии. Согласно законодательству, оба наказания он отбывает одновременно.

Ряд кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей, провел 14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома. Среди них, в частности, был Яшин. Во время митинга полицейские неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись.