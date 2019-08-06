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РИА Новости

Мосгорсуд признал арест Яшина за акцию 27 июля законным

13:28, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. 17 июля 2019
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. 17 июля 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест на 10 суток незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина за организацию несанкционированной акции в столице 27 июля, сообщили РИА Новости в суде.
"Решение Щербинского суда Москвы апелляционная инстанция оставила без изменений", - сказали в пресс-службе.
Протокол был составлен по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).
Позднее Троицкий суд Москвы назначил Яшину еще 10 суток по результатам несанкционированной акции 14 июля у столичной мэрии. Согласно законодательству, оба наказания он отбывает одновременно.
Ряд кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей, провел 14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома. Среди них, в частности, был Яшин. Во время митинга полицейские неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись.
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. 17 июля 2019
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Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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МосгоризбиркомМосковский городской судМосковская городская думаИлья ЯшинМоскваПроисшествия
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