Мосгорсуд признал арест Яшина за акцию 27 июля законным

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест на 10 суток незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина за организацию несанкционированной акции в столице 27 июля, сообщили РИА Новости в суде.
"Решение Щербинского суда Москвы апелляционная инстанция оставила без изменений", - сказали в пресс-службе.
Протокол был составлен по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).
Позднее Троицкий суд Москвы назначил Яшину еще 10 суток по результатам несанкционированной акции 14 июля у столичной мэрии. Согласно законодательству, оба наказания он отбывает одновременно.
Ряд кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей, провел 14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома. Среди них, в частности, был Яшин. Во время митинга полицейские неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись.
2 августа, 16:07ЦИК получил жалобу от Ильи Яшина на отказ в регистрации
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.