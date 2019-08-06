Торжества к юбилею ВДНХ посетили 1,2 млн человек

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию ВДНХ, за четыре дня посетили 1,2 миллиона человек, сообщатся на сайте мэра Москвы.
Юбилей проходил с 1 по 4 августа. Только за первые два дня ВДНХ посетили cвыше 400 тысяч гостей.
"Торжества в честь юбилея ВДНХ... посетили 1,2 миллиона человек. За четыре дня зрители увидели 15 концертов, восемь балетных постановок, 25 видеопроекционных представлений и одно шоу дронов. Кроме того, в программу вошли спортивные соревнования и другие события", - говорится в сообщении.
При этом юбилейный сезон еще не заканчивается. В августе гостей ждут бесплатные концерты, лекции и мастер-классы, выставки, фестивали и многое другое, отмечается в сообщении.
1 августа, 08:00ВДНХ — 80! Секреты "Космоса", "богатство" из тушенки и Че Гевара