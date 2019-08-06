Торжества к юбилею ВДНХ посетили 1,2 млн человек

"Торжества в честь юбилея ВДНХ... посетили 1,2 миллиона человек. За четыре дня зрители увидели 15 концертов, восемь балетных постановок, 25 видеопроекционных представлений и одно шоу дронов. Кроме того, в программу вошли спортивные соревнования и другие события", - говорится в сообщении.