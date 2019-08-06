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РИА Новости
Культура

Торжества к юбилею ВДНХ посетили 1,2 млн человек

13:42, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир ВяткинФонтан "Дружба народов" и Центральный павильон на ВДНХ в Москве
Фонтан Дружба народов и Центральный павильон на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию ВДНХ, за четыре дня посетили 1,2 миллиона человек, сообщатся на сайте мэра Москвы.
Юбилей проходил с 1 по 4 августа. Только за первые два дня ВДНХ посетили cвыше 400 тысяч гостей.
"Торжества в честь юбилея ВДНХ... посетили 1,2 миллиона человек. За четыре дня зрители увидели 15 концертов, восемь балетных постановок, 25 видеопроекционных представлений и одно шоу дронов. Кроме того, в программу вошли спортивные соревнования и другие события", - говорится в сообщении.
При этом юбилейный сезон еще не заканчивается. В августе гостей ждут бесплатные концерты, лекции и мастер-классы, выставки, фестивали и многое другое, отмечается в сообщении.
Арка Главного входа ВДНХ в Москве
1 августа, 08:00
ВДНХ — 80! Секреты "Космоса", "богатство" из тушенки и Че Гевара
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