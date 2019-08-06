В испанском отеле рассказали подробности скандала из-за российского флага

О "международном скандале" в отеле испанского города Салоу на дняхв фейсбуке пользователь под ником David Plaster. По его словам, несколько украинских семей заметили российский флаг в ресторане и потребовали убрать его, чтобы "не чувствовать себя ужасно во время ужина". Но администратор отеля отказал им, добавив, что его позиция — это "позиция всей Испании".