В испанском отеле рассказали подробности скандала из-за российского флага

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сотрудники испанского отеля рассказали подробности скандала, который устроили украинские туристы из-за российского флага в ресторане гостиницы.
"Российский флаг на территории нашего ресторана показывает, что в меню есть блюда русской кухни. Однако украинские клиенты связали этот символ с национализмом и потребовали его убрать", — сказал представитель отеля корреспонденту Ura.ru.
По его словам, возмущенные украинские туристы обещали написать плохие отзывы об отеле и превратить его в "черную точку для украинцев".
При этом собеседник издания отметил, что в гостинице всегда останавливалось много украинцев и никто из них никогда не жаловался на российский флаг.
О "международном скандале" в отеле испанского города Салоу на днях рассказал в фейсбуке пользователь под ником David Plaster. По его словам, несколько украинских семей заметили российский флаг в ресторане и потребовали убрать его, чтобы "не чувствовать себя ужасно во время ужина". Но администратор отеля отказал им, добавив, что его позиция — это "позиция всей Испании".
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