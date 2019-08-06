В Гонконге задержали около 150 участников несанкционированных протестов

Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 5 августа 2019

Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 5 августа 2019

ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Полиция Гонконга задержала 148 участников несанкционированной акции протеста, которая прошла в понедельник, сообщил на пресс-конференции официальный представитель полиции Се Чжэньчжун (Джон Чхэ – кант).

"Во время незаконных насильственных действий 5 августа полиция задержала 148 человек, в том числе 95 мужчин и 53 женщины в возрасте от 13 до 63 лет", - сообщил представитель полиции.

Задержанные подозреваются в участии в несанкционированном митинге, нападении на сотрудников полиции, а также в хранении оружия с целью нападения.

Противники законопроекта об экстрадиции утром в понедельник парализовали все транспортное сообщение в Гонконге, в том числе и движение экспрессов в международный аэропорт. После полудня они собрались в семи районах города и начали полномасштабную кампанию несотрудничества. Радикально настроенные протестующие окружали и поджигали полицейские участки, нападали на правоохранителей и блокировали дороги. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы.