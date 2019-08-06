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РИА Новости

В Гонконге задержали около 150 участников несанкционированных протестов

13:19, 6 августа 2019
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© REUTERS / Tyrone SiuУчастники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 5 августа 2019
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 5 августа 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 5 августа 2019
ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Полиция Гонконга задержала 148 участников несанкционированной акции протеста, которая прошла в понедельник, сообщил на пресс-конференции официальный представитель полиции Се Чжэньчжун (Джон Чхэ – кант).
"Во время незаконных насильственных действий 5 августа полиция задержала 148 человек, в том числе 95 мужчин и 53 женщины в возрасте от 13 до 63 лет", - сообщил представитель полиции.
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Задержанные подозреваются в участии в несанкционированном митинге, нападении на сотрудников полиции, а также в хранении оружия с целью нападения.
Противники законопроекта об экстрадиции утром в понедельник парализовали все транспортное сообщение в Гонконге, в том числе и движение экспрессов в международный аэропорт. После полудня они собрались в семи районах города и начали полномасштабную кампанию несотрудничества. Радикально настроенные протестующие окружали и поджигали полицейские участки, нападали на правоохранителей и блокировали дороги. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы.
В Гонконге уже третий месяц не прекращаются массовые акции протеста, в последние две недели они сопровождаются постоянными ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией.
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