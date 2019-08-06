"Мумий Тролль" записал саундтрек к аниме "Мобильный воин Гандам: Нарратив"

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Группа "Мумий Тролль" записала песню "Космический десантник" специально для легендарного японского аниме "Мобильный воин Гандам: Нарратив", сообщает пресс-служба кинопрокатчика Ракета Релизинг.
Трое друзей, Рита, Мишель и Йона, были самыми обычными детьми, но все изменилось, когда они предсказали катастрофу в истории человечества — падение на поверхность Земли огромной космической станции. После этого их разлучили, отдав военным ученым для изучения их сверхспособностей, но судьба снова соединит их вместе в глобальной космической битве, где каждый окажется по разные стороны конфликта.
"К оригинальному саундтреку культового японского композитора Хироюки Савано в русской версии аниме добавится хит Ильи Лагутенко. Новая версия песни "Космический десантник", записанная в стиле J-Rock (дзейрокку - японский рок), ждет зрителей в финале фильма", - говорится в сообщении.
"Мобильный воин Гандам" - это японские "Звёздные войны", одна из самых больших кинофраншиз в мире. Этим летом "Гандам" исполняется 40 лет, а ее новый полнометражный фильм "Мобильный воин Гандам: Нарратив" выходит в широкий российский прокат 15 августа.
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