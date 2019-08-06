ВЦИОМ выяснил, какую страну россияне считают главной угрозой ядерной войны

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Угрозу, связанную с использованием атомного оружия, для России в наибольшей степени представляют США, так считают 60% россиян, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ( Угрозу, связанную с использованием атомного оружия, для России в наибольшей степени представляют США, так считают 60% россиян, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ).

На вопрос о том, какие из стран или организаций представляют для России угрозу, связанную с использованием атомного оружия, респонденты могли дать до трех вариантов ответов. В число наиболее популярных ответов (названных не менее чем от 1% респондентов) вошли как обладающие ядерным потенциалом страны, так и те государства, в отношении которых такой информации нет.

Вариант, что наибольшей угрозой являются Соединенные Штаты, намного опередил второй по популярности ответ – Китай, который назвали 13% респондентов.

В тройку главных "угроз" для россиян вошли также Великобритания и Корея, которых назвали по 6% респондентов. При этом не конкретизируется, имелась ли при выборе варианта "Корея" КНДР, проводящая ракетные испытания, или Республика Корея, не входящая в так называемый "ядерный клуб".

Угрозу, связанную с использованием атомного оружия, по мнению части россиян, представляют не обладающие его арсеналом Украина и Япония (по 3% опрошенных), а также Польша и Германия (по 1%). Еще 1% опрошенных полагают, что угроза таится в самой России.

В том, что такой угрозы нет вообще, уверены 11% россиян, а еще 19% затруднились с ответом.