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РИА Новости

ВЦИОМ выяснил, какую страну россияне считают главной угрозой ядерной войны

13:16, 6 августа 2019
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© AP Photo / U.S. Air ForceЯдерные испытания на атолле Бикини
Ядерные испытания на атолле Бикини
© AP Photo / U.S. Air Force
Ядерные испытания на атолле Бикини. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Угрозу, связанную с использованием атомного оружия, для России в наибольшей степени представляют США, так считают 60% россиян, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
На вопрос о том, какие из стран или организаций представляют для России угрозу, связанную с использованием атомного оружия, респонденты могли дать до трех вариантов ответов. В число наиболее популярных ответов (названных не менее чем от 1% респондентов) вошли как обладающие ядерным потенциалом страны, так и те государства, в отношении которых такой информации нет.
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Вариант, что наибольшей угрозой являются Соединенные Штаты, намного опередил второй по популярности ответ – Китай, который назвали 13% респондентов.
В тройку главных "угроз" для россиян вошли также Великобритания и Корея, которых назвали по 6% респондентов. При этом не конкретизируется, имелась ли при выборе варианта "Корея" КНДР, проводящая ракетные испытания, или Республика Корея, не входящая в так называемый "ядерный клуб".
Угрозу, связанную с использованием атомного оружия, по мнению части россиян, представляют не обладающие его арсеналом Украина и Япония (по 3% опрошенных), а также Польша и Германия (по 1%). Еще 1% опрошенных полагают, что угроза таится в самой России.
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В том, что такой угрозы нет вообще, уверены 11% россиян, а еще 19% затруднились с ответом.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 июля 2019 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров среди 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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