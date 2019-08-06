Ученый оценил влияние лесных пожаров в Сибири на климат

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Влияние лесных пожаров в Сибири на климат в глобальном масштабе незначительно, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

"Если говорить о влиянии на климат, то, конечно, во время лесных пожаров выбрасывается большое количество парниковых газов — СО 2 и метана. Метан также выделяется при пожарах, потому что это продукт неполного сгорания. По большому счету, влияние этих пожаров на климат не очень большое, потому что все-таки это региональный эпизод и катаклизм", — сказал он, отметив, что объем выбросов большой, но не запредельный.

Ученый пояснил, что на локальном уровне поменяется отражающая способность поверхности Земли: вместо зеленого, лесного фона солнечные лучи будут упираться в выжженную, темную землю, которая будет активнее их поглощать и сильнее нагреваться.

"Слой дымки также будет присутствовать, но он рассеется, а темная поверхность останется", — уточнил Киселев.

Он также рассказал, что леса не всегда бывают "легкими планеты" и поглощают углекислый газ. Это характерно для молодого леса, а вот старые леса, где много гниющих и сухих деревьев, наоборот, сами становятся источником СО 2 .