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РИА Новости

Ученый оценил влияние лесных пожаров в Сибири на климат

13:15, 6 августа 2019
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© Александр КряжевЛиквидация пожаров в Красноярском крае
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
© Александр Кряжев
Ликвидация пожаров в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Влияние лесных пожаров в Сибири на климат в глобальном масштабе незначительно, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
"Если говорить о влиянии на климат, то, конечно, во время лесных пожаров выбрасывается большое количество парниковых газов — СО2 и метана. Метан также выделяется при пожарах, потому что это продукт неполного сгорания. По большому счету, влияние этих пожаров на климат не очень большое, потому что все-таки это региональный эпизод и катаклизм", — сказал он, отметив, что объем выбросов большой, но не запредельный.
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Ученый пояснил, что на локальном уровне поменяется отражающая способность поверхности Земли: вместо зеленого, лесного фона солнечные лучи будут упираться в выжженную, темную землю, которая будет активнее их поглощать и сильнее нагреваться.
"Слой дымки также будет присутствовать, но он рассеется, а темная поверхность останется", — уточнил Киселев.
Он также рассказал, что леса не всегда бывают "легкими планеты" и поглощают углекислый газ. Это характерно для молодого леса, а вот старые леса, где много гниющих и сухих деревьев, наоборот, сами становятся источником СО2.
По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 6 августа, площадь лесных пожаров в труднодоступных районах, где приостановлены работы по активному тушению, составляет около 2,3 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади 140,247 тысячи гектаров. Всего с 1 января огонь прошел свыше 7,2 миллиона гектаров.
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