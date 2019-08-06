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РИА Новости

Военная авиация потушила назначенные очаги лесных пожаров

13:10, 6 августа 2019
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© РИА НовостиЛесные пожары в Красноярском крае
Лесные пожары в Красноярском крае
© РИА Новости
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В Минобороны РФ сообщили, что военная авиация выполнила свою работу по тушению очагов возгорания в лесах Красноярского края.
"По итогам применения с утра 6 августа авиационной группировки Минобороны в Красноярском крае все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации, ликвидированы", - говорится в релизе.
С утра вторника военная авиация совершила 32 вылета, сбросив на пожары 1157 тонн воды и ликвидировав лесные пожары в Красноярском крае на площади свыше 150 тысяч гектаров.
Всего с начала на охваченные огнем леса в Красноярском крае и Иркутской области военная авиация сбросила более 8,1 миллиона тонн воды.
Операция продолжалась с 1 августа. Подключить военных к борьбе с лесными пожарами в Сибири поручил президент Владимир Путин.
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