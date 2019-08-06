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РИА Новости
Культура

Хирург рассказал, как Лепс поучаствует в байк-шоу "Ночных волков"

14:15, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент мотоклуба "Ночные Волки" Александр Залдостанов (Хирург) рассказал в Инстаграме, что певец Григорий Лепс побывал на репетиции юбилейного байк-шоу "Тень Вавилона", в котором примет участие.
"Вчера Григорий Лепс побывал на репетиции байк-шоу 2019 "Тень Вавилона" и подписал афиши для угадавших его песни. Он вместе с музыкантами будет выезжать на зрителей во время представления", - написал Александр Залдостанов.
Певец выступит во время кульминации программы.
Байк-шоу пройдет 10 и 11 августа в Севастополе.
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КультураШоу-бизнесНовости культурыАлександр "Хирург" ЗалдостановГригорий ЛепсСевастополь
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