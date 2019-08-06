Хирург рассказал, как Лепс поучаствует в байк-шоу "Ночных волков"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент мотоклуба "Ночные Волки" Александр Залдостанов (Хирург) рассказал в Инстаграме, что певец Григорий Лепс побывал на репетиции юбилейного байк-шоу "Тень Вавилона", в котором примет участие.

"Вчера Григорий Лепс побывал на репетиции байк-шоу 2019 "Тень Вавилона" и подписал афиши для угадавших его песни. Он вместе с музыкантами будет выезжать на зрителей во время представления", - написал Александр Залдостанов.