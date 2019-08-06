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РИА Новости

Генпрокуратура заявила, что средства борьбы с пожарами в регионах устарели

12:58, 6 августа 2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В Генпрокуратуре на фоне масштабных лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке заявили, что в большинстве регионов средства борьбы с огнем безнадежно устарели.
"В большинстве регионов страны состояние тех сил и средств, которые предназначены для тушения пожаров в лесах, нормативным требованиям просто не соответствуют. Многие средства тушения пожаров устарели, выработали свой ресурс", - заявил во вторник официальный представитель ведомства Александр Куренной на интернет-канале "Эфир".
Тушение лесных пожаров
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По его словам, только за первое полугодие прокуратура выявила по всей стране более 27 тысяч нарушений в сфере пользования лесами. Возбуждено 685 уголовных дел, с виновных взыскивается ущерб более чем в миллиард рублей.
Накануне коллега Куренного из Генпрокуратуры Роман Федосов рассказал РИА Новости, что власти Иркутской области и других регионов России, страдающих сейчас от лесных пожаров, искажали статистику в этой сфере. По его словам, параметры пожаров занижались, из-за этого на них не успевали адекватно среагировать.
Кроме того, отметил Федосов, эффективной работе мешает волокита и недоработки правоохранительных органов в борьбе с поджогами.
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Дальний ВостокКрасноярский крайИркутская областьРоссияПроисшествия
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